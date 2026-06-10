Gianluca Lapadula rumbo a Universitario: tiempo de contrato, contacto con jugadores y lo último que se sabe de su fichaje

Gianluca Lapadula rumbo a Universitario de Deportes.

La inminente llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes marca un momento clave para el club tricampeón peruano. Según informó el periodista Óscar Paz en el canal ‘Denganche’, el delantero ítalo-peruano aceptó la oferta tras conversar con su familia, mostrando disposición para sumarse al plantel crema. La negociación no fue sencilla y requirió superar varios obstáculos, pero la intención del ‘Bambino’ inclinó la balanza a favor del equipo.

Aunque la firma del contrato aún está pendiente, Lapadula ya inició conversaciones con el comando técnico encabezado por Héctor Cúper. En ese primer contacto, se trataron aspectos sobre su estado físico y los registros de rendimiento que acumula en Europa. El futbolista debe cumplir con algunos compromisos en Italia antes de concretar su incorporación, ajustando fechas y plazos para cerrar el acuerdo definitivo.

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Se pudo conocer más detalles de la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes. Gustavo Peralta reveló el tiempo del contrato que le ofrece la ‘U’ al delantero italo-peruano y afirmó que hubo acercamiento con los jugadores.

“Y en el sentido de que solamente faltaba que Lapadula diga ya, porque en la ‘U’ está preparando Héctor Cúper todo para trabajar con Lapadula desde el 15 de junio. Le ofrecen un año y medio de contrato hasta 2027. En la ‘U’ creen y consideran que está todo listo. El tema del colegio para la familia de hijas también ya está. Los jugadores han llamado a Lapadula“, comentó el periodista deportivo en el programa ‘Modo fútbol’.

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El 30 de junio se perfila como el momento decisivo para el futuro de Lapadula. Ese día, el delantero cerrará oficialmente su ciclo en Spezia, lo que le permitirá analizar con mayor libertad las propuestas que reciba y decidir cuál proyecto deportivo se ajusta mejor a sus expectativas.

Durante este período, los ‘cremas’ siguen con atención cada movimiento en torno al atacante. En la institución de Ate son conscientes de que la competencia por el fichaje será intensa, pero mantienen la esperanza de convencer a Lapadula para que se sume al plantel y defienda la camiseta crema en la siguiente temporada.

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El contundente motivo de Gianluca Lapadula para fichar por Universitario

No falta casi nada para que Gianluca Lapadula se convierta en jugador de Universitario de Deportes, y se pudo conocer que una de las razones por la que decidió jugar en la Liga 1 es porque quiere volver a la selección peruana.

La ‘blanquirroja’ empezó una nueva etapa tras quedar penúltimo en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y se encuentra en proceso de reestructuración al mando del Mano Menezes. El DT afrontó cuatro encuentros amistosos, y el ‘Bambino’ no ha sido considerado en las convocatorias debido a su presente futbolístico.

Y su incorporación a la ‘U’ podría darle la continuidad que necesita para volver a vestir la camiseta ‘bicolor’ pensado en el próximo proceso clasificatorio.

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Universitario concentra ahora sus esfuerzos en convencer a Lapadula. El respaldo del técnico argentino y el avance de las negociaciones fortalecen la operación para el Clausura. (Selección Peruana)

¿Alex Valera se irá de Universitario?

En medio de las movidas en Universitario con Héctor Cúper en la cabeza, se viene especulando sobre el futuro de Alex Valera. El delantero termina contrato a fin de año, y según Gustavo Peralta hubo un acercamiento para renvar su vínculo por una temporada más.

La permanencia del ‘9′ está en negociaciones y todo se podría concretar en los próximos días, todo dependerá del acuerdo que llegue la directiva ‘crema’ con el jugador.

(Universitario De Deportes)