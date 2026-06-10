Minsa inaugura centro de salud mental en San Juan de Lurigancho: ¿Dónde se ubica y qué servicios ofrece?

El servicio incorporará historia clínica electrónica y uso del DNIe para agilizar registro, seguimiento y continuidad de tratamientos - Créditos: Minsa.

El Ministerio de Salud (Minsa) inauguró el Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) “Nueva Vida” en San Juan de Lurigancho, un establecimiento que ofrecerá atención especializada gratuita, orientada a la prevención de riesgos psicosociales y al abordaje de problemas de salud mental en distintas etapas de vida.

El establecimiento funciona en la avenida José Carlos Mariátegui Mz. L10 lote 4, urbanización Mariscal Cáceres, dentro del distrito. Según el Minsa, el CSMC “Nueva Vida” integra un equipo interdisciplinario de 30 profesionales y técnicos, entre ellos especialistas en psiquiatría, medicina familiar, enfermería, psicología, farmacia, terapia de lenguaje y terapia ocupacional, con el objetivo de cubrir distintas necesidades de los usuarios con un enfoque integral.

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El ministro también señaló que el centro incorporó herramientas tecnológicas para mejorar procesos de atención. Indicó que el servicio contará con historia clínica electrónica y uso del documento nacional de identidad electrónico (DNIe), con el fin de agilizar el registro, el seguimiento y la continuidad de los tratamientos. “Este establecimiento cuenta con equipamiento moderno y tecnología de punta”, sostuvo Velasco al referirse a la operación prevista.

El establecimiento se ubica en la avenida José Carlos Mariátegui Mz. L10 lote 4 - Créditos: Minsa.

De acuerdo con la información oficial, el CSMC brindará atención para la persona, la familia y la comunidad. El alcance incluye a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, con intervenciones orientadas a prevención, evaluación y tratamiento en salud mental. La atención se ofrecerá de lunes a sábado, entre 8:00 a. m. y 8:00 p. m., con turnos de mañana y tarde.

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El Minsa indicó que los servicios serán gratuitos y contarán con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS). Velasco invitó a la población a acudir a los Centros de Salud Mental Comunitarios y señaló que estos establecimientos forman parte de la red pública destinada a ampliar el acceso a atención especializada.

Durante la ceremonia, el titular del Minsa, Juan Carlos Velasco, indicó que la salud mental es una prioridad para el Estado y que la apertura busca acercar servicios a la población del distrito.

El centro contará con un equipo interdisciplinario de 30 profesionales y técnicos, con especialidades como psiquiatría, medicina familiar, enfermería, psicología, farmacia, terapia de lenguaje y terapia ocupacional - Créditos: Minsa.

Velasco informó que la implementación del centro demandó una inversión de más de un millón de soles y que la capacidad proyectada alcanza a más de 180 mil ciudadanos que residen en el distrito más poblado de Lima Metropolitana. “Hoy es un día de mucha importancia para San Juan de Lurigancho. Podemos anunciar que la política del Estado en salud mental es una prioridad para el sector”, afirmó.

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A la actividad asistieron Luis Loro Chero, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; Hernán Navarro, director general de las Redes Integradas de Salud de Lima Centro; y July Caballero, directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental del Minsa. La presencia de estas autoridades se enmarcó en la puesta en funcionamiento del nuevo centro, según la organización del acto.

El Ministerio de Salud informó que el país alcanzó 306 Centros de Salud Mental Comunitarios implementados y operativos a nivel nacional. La cartera señaló que ese número se enmarca en la reforma de salud mental y en el objetivo de ampliar la cobertura de servicios especializados para la población.

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