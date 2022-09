Paula Arias niega relación con Eduardo Rabanal luego de ser captados de la mano: “Tenemos una amistad”

Paula Arias reafirma que no está con Eduardo Rabanal | En Boca de Todos

Paula Arias conectó con ‘En Boca de Todos’ para aclarar su situación sentimental luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera unas imágenes en las que se le ve junto a Eduardo Rabanal, su expareja, saliendo de una discoteca y dirigiéndose a lo que sería el departamento de la salsera.

La publicación de estas imágenes encendieron las alarmas y sorprendieron a más de uno. Y es que, se comenzó a especular que la pareja habría decidido retomar su relación luego de que en más de una ocasión han terminado y regresado.

Frente a ello, la líder de ‘Son Tentación’ se mostró bastante incómoda con lo que se viene diciendo sobre ella y el deportista. Es por eso que aclaró que no tienen ninguna relación sentimental y que en el momento que tenga una pareja no tendrá problema en revelarlo.

“Estoy tranquila porque yo reafirmo en lo que dije. Yo no tengo una relación sentimental con Eduardo Rabanal. Yo estoy enfocada en proyectos, trabajo, todo lo que tengo para mi agrupación para mi vida personal. Si yo tengo algo que decir en algún momento o mostrarme, porque no tengo por qué esconderme, no tengo por qué mentir ni nada, estoy soltera”, expresó al inicio.

Paula Arias niego romance con Eduardo Rabanal.

Por otro lado, explicó que es amiga del futbolista por lo que es probable que se dejen ver juntos en más de una oportunidad. “Yo tengo una amistad y algunos proyectos que se vienen con Eduardo Rabanal, ¿cuál es el problema? No entiendo por qué quieren hacer tanto show, arman historias”, agregó.

Incluso, explicó cuál fue la razón por la que ambos fueron vistos tomados de la mano la madrugada del domingo, luego de una presentación de Arias en una discoteca. Afirmó que fue un acto de caballerosidad de Rabanal el poder llevarla a su casa.

“El día domingo tuve un evento por mi nuevo lanzamiento y aquí estuvo invitado no solamente él, sino más amistades. Yo venía de tanta carga, estaba cansada que eran las 5 de la mañana y él muy amable si me quiere acompañar, si me quiere sacar porque estaba cansada. si me quiere sacar y tenemos mucha confianza. Si tenemos una amistad. No es que me he ido a la casa de alguien. Yo ni tendría que dar explicaciones a dónde he llegado”, expresó.

Finalmente, señaló que tiene diversos proyectos pendientes con su expareja, lo que no tiene absolutamente nada que ver con su vida privada, por lo que no tendría problema en que cada quien rehaga su vida amorosa por su lado. “Estamos haciendo algún proyecto juntos y también tenemos una amistad. Lo que él haga con su vida íntima y personal o lo que haga yo es nuestro problema, es nuestra vida. Nadie puede venir a juzgarnos”, sentenció.

