Magaly Medina cuestiona a Onelia Molina por viaje con Kevin Díaz: “Ella parece la hermana mayor”

Magaly Medina utilizó su espacio en Magaly TV La Firme para analizar la reciente cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz, luego de que ambos fueran vistos juntos en una escapada a Colombia. Aunque ninguno de los dos confirmó el inicio de una relación, sí reconocieron estar en la etapa de conocerse. La conductora, sin embargo, manifestó que no ve con buenos ojos el vínculo entre ellos y dejó clara su percepción sobre la diferencia de edad y madurez.
Durante la transmisión, Medina fue directa: “A mí no me cuadra. Cuando yo los veía juntos los alucinaba como hermanitos, como Best Friends, como pinkys”. La presentadora ahondó en su opinión al observar las imágenes de ambos, donde resaltó que Kevin Díaz aparenta mucha menos edad en comparación con la modelo.
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“Él me parece que tiene una cara de niño increíble, parece que tuviera 15 añitos y que ella fuera su hermana mayor. Esa es la imagen que yo tengo, yo digo la percepción que tengo”, enfatizó.
Tras la separación de Onelia Molina de Mario Irivarren, la periodista consideró que la modelo necesita a alguien más maduro a su lado. “Yo creo que ella es una mujer guapa, inteligente, imponente. Él a su costado es como si pararas un alfiler. Creo que ella necesita a su lado un hombre protector. Ahí de la mano ella parece la hermana mayor, paseando a su hermanito menor por las calles de Cartagena”, expresó Medina en vivo.
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El análisis de la conductora generó diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores y espectadores opinaron sobre la diferencia de edad y la imagen que proyectan ambos personajes en público. La influencia de Magaly Medina en el debate sobre la vida personal de figuras mediáticas volvió a quedar en evidencia, ya que sus comentarios se replicaron en distintos espacios digitales.
Kevin Díaz le declaró su amor a Onelia Molina
El interés por la relación entre Onelia Molina y Kevin Díaz creció luego de que el participante de reality confesara sus sentimientos en televisión nacional. Durante una emisión de “Esto es Guerra”, Díaz decidió dejar de lado la discreción y responder con honestidad al ser consultado por su vínculo con la modelo arequipeña.
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“Con el pasar del tiempo nos vamos conociendo, y ya que nos vamos conociendo, pues obviamente que la voy queriendo un poco más... Me va gustando un montón, me va gustando más. Increíble chica que es. ¿Estás enamorado de Onelia? Sí, se podría decir que sí”, señaló Kevin Díaz en vivo, lo que sorprendió a los presentes y captó la atención del público.
La confesión no quedó solo en palabras al aire. Ya en el set, Díaz miró a Molina y le dedicó nuevas frases: “Y si nadie se lo ha dicho, si nadie te ha dicho lo increíble que eres, lo hermosa que eres, lo inteligente que eres, yo te lo digo. Y me encantas un montón, me gustas demasiado”. La reacción de Onelia Molina fue inmediata, simulando un desmayo ante la espontaneidad del gesto.
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Las declaraciones de Díaz y la postura de Medina han impulsado el debate sobre la conveniencia de la relación y el tipo de pareja que necesita la modelo tras su última ruptura.
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