Campaña veterinaria gratis para este 11 de junio: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

La campaña veterinaria se llevará a cabo este 11 de junio - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Breña anunció una campaña veterinaria gratuita para este jueves 11 de junio, con atención entre 9:00 y 12:30, en el óvalo Don Bosco, ubicado entre el jirón General Varela y el jirón Independencia. La actividad busca facilitar cuidados básicos para perros y gatos en un punto de alta concurrencia del distrito.

La comuna recomendó acudir con tiempo, debido a que en convocatorias similares suelen formarse filas extensas desde primeras horas. En experiencias anteriores, según la organización municipal, este tipo de jornadas registró alta participación vecinal, lo que elevó la demanda por cupos y atenciones rápidas.

PUBLICIDAD

El municipio precisó que los servicios serán brindados sin costo durante el horario establecido y estarán orientados a acciones preventivas y de control sanitario. La iniciativa forma parte de las actividades de promoción del bienestar animal y apunta a que los vecinos puedan acceder a evaluaciones y procedimientos sencillos sin trasladarse a una clínica privada.

Se recomienda llegar con anticipación porque en jornadas similares se forman filas extensas y la demanda suele ser alta - Créditos: Municipalidad de Breña.

Servicios ofrecidos

Registro de mascotas: inscripción de los animales para fines de identificación y control municipal.

Consultas veterinarias: evaluación general para orientar sobre el estado de salud y cuidados básicos.

Desparasitación: administración de tratamiento para el control de parásitos internos, según criterio del personal.

Aplicación de antipulgas: intervención preventiva para reducir la presencia de pulgas en el pelaje.

Limpieza de oídos: revisión y aseo externo para ayudar a prevenir irritaciones o infecciones frecuentes.

La actividad apunta a brindar cuidados básicos para perros y gatos en un punto de alta concurrencia del distrito - Créditos: Imagen Iustrativa Infobae.

Para evitar contratiempos, la recomendación principal es asistir temprano y mantener a las mascotas bajo control durante toda la permanencia en el punto de atención. La municipalidad no detalló requisitos adicionales, pero se espera orden en el ingreso y respeto de turnos para garantizar que el mayor número de asistentes reciba el apoyo previsto.

PUBLICIDAD

Esta campaña se llevará a cabo en un espacio abierto y en un horario concentrado, por lo que el flujo de asistentes será determinante para el alcance de la jornada. La comuna reiteró que la atención se desarrollará únicamente durante la mañana y que la afluencia suele ser alta, por lo que la puntualidad será clave para acceder a los servicios.

Beneficios de la desparasitación

Reduce parásitos internos: ayuda a eliminar lombrices y otros organismos que viven en el intestino, consumen nutrientes y pueden afectar el peso y el desarrollo.

Previene anemia y debilidad: algunos parásitos favorecen pérdida de sangre, diarreas o vómitos, lo que deteriora el estado general, sobre todo en cachorros.

Disminuye riesgos de contagio: varios parásitos pasan de un animal a otro por heces contaminadas, suelos o contacto indirecto en parques y veredas.

Protege a la familia: ciertas parasitosis son zoonóticas, lo que significa que pueden transmitirse a personas, en especial a niños o a quienes tienen defensas bajas.

Mejora respuesta a vacunas y tratamientos: un animal con alta carga parasitaria puede tener peor condición corporal, lo que complica otros cuidados sanitarios.

Evita contaminación ambiental: al reducir la eliminación de huevos o larvas en heces, baja la presencia de parásitos en espacios públicos.

Favorece convivencia responsable: la desparasitación forma parte de un plan preventivo junto con control de pulgas, higiene y visitas veterinarias.

Requiere guía profesional: la dosis y frecuencia varían según edad, peso, estilo de vida y antecedentes; el criterio veterinario es clave.