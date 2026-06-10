¿Quién será el próximo jefe de la ONPE? Carlos Loyola y Amparo Ortega se disputan el cargo ante el JNJ

Dos postulantes superaron la evaluación de conocimientos y continúan en el proceso para liderar la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De acuerdo con la Junta Nacional de Justicia, ambos tienen plazo hasta este jueves para presentar su plan de trabajo.

La carrera para definir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entra en su etapa decisiva. Los postulantes Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana continúan en competencia luego de superar la evaluación de conocimientos del concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo encargado de designar a la máxima autoridad electoral para los próximos años.

De acuerdo con el cronograma oficial, ambos candidatos tienen plazo hasta este jueves 11 de junio para presentar sus respectivos planes de trabajo, documento en el que deberán exponer las propuestas y acciones que impulsarán en caso de asumir la conducción de la ONPE. La sustentación de estas iniciativas forma parte de las fases finales del proceso de selección.

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Actualmente, la institución electoral es dirigida de manera interina por Bernardo Pachas, quien asumió funciones tras la renuncia de Piero Corvetto. La elección del nuevo jefe cobra especial relevancia debido a que la ONPE tendrá a su cargo la organización de futuros procesos electorales y la implementación de eventuales reformas orientadas a fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Los dos finalistas

Los postulantes a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se preparan para el proceso de selección. (Infobae)

Carlos Loyola llega a esta etapa como uno de los postulantes con mejor desempeño en las evaluaciones previas. Ingeniero industrial de profesión, cuenta con experiencia en gestión pública y ha desempeñado funciones dentro del sistema electoral peruano. Durante el concurso destacó por obtener uno de los puntajes más altos en el examen de conocimientos y en la evaluación curricular.

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Por su parte, Amparo Ortega es ingeniera de sistemas y posee una trayectoria vinculada a la administración pública y a la gestión tecnológica. Ha ocupado cargos relacionados con tecnologías de la información tanto en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), experiencia que podría resultar relevante en un contexto de creciente digitalización de los procesos electorales.

Qué etapas faltan

La presentación del plan de trabajo no será el último filtro. Los candidatos aún deberán afrontar otras evaluaciones previstas en el cronograma de la JNJ, entre ellas las pruebas de confianza y la entrevista personal ante el pleno de la institución.

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Estas etapas permitirán analizar no solo la experiencia profesional de los postulantes, sino también su visión sobre el fortalecimiento institucional de la ONPE, la transparencia de los procesos electorales, la modernización tecnológica y la capacidad para responder a eventuales contingencias durante futuras elecciones.

La entrevista personal será uno de los momentos más importantes del concurso, ya que los miembros de la JNJ podrán profundizar en las propuestas y trayectoria de cada aspirante antes de emitir su voto.

Un cargo clave para el sistema electoral

La persona que resulte elegida tendrá la responsabilidad de dirigir una de las principales entidades del sistema electoral peruano. Entre sus funciones figuran la organización de elecciones, consultas populares y procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, así como la administración del financiamiento público directo a los partidos.

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Además, el próximo jefe de la ONPE asumirá el reto de fortalecer la credibilidad institucional y garantizar que los procesos electorales se desarrollen con transparencia, eficiencia y seguridad.

La decisión final quedará en manos de la Junta Nacional de Justicia, que deberá evaluar los méritos, capacidades y propuestas de ambos candidatos antes de designar al sucesor definitivo de Piero Corvetto al frente del organismo electoral.