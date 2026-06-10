Policía en actividad es acusado de agredir a su expareja en Huaraz: Fiscalía inició pesquisas tras un mes de demora

Una mujer narrael ataque con cuchillo que sufrió por parte de su conviviente, un efectivo policial. A más de un mes del hecho, denuncia la lentitud de la justicia y teme por su vida| Latina Noticias

Un efectivo policial, identificado como Iván Fructuoso Granados, fue denunciado por su expareja, Jacqueline Bárbara Arias, tras haber sido víctima de un episodio de violencia física en la ciudad de Huaraz, ocurrido el 7 de mayo. El caso ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades.

Bárbara Arias relató que la agresión sucedió luego de que su expareja, Iván Fructuoso Granados, la citó en su domicilio. Según su testimonio, el policía la golpeó en repetidas ocasiones y utilizó un cuchillo, lo que le provocó cortes en el brazo y heridas en la cabeza.

“Me agarró y me empezó a golpear en el piso” y señaló que no era la primera vez que sufría violencia por parte de Fructuoso Granados.

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En la misma declaración, Arias expresó temor por su integridad y mencionó amenazas previas. También afirmó que en otra ocasión fue agredida en presencia de su hija menor.

Policía activo es denunciado en Huaraz por agresión a su expareja | Difusión

Respuesta de las autoridades y situación del investigado

Pese a la gravedad de la denuncia, Roosevelt Iván Fructuoso Granados continúa trabajando en la comisaría de San Marcos. La investigación fiscal se inició formalmente un mes después del ataque, tras la toma de declaración del imputado.

El medio reportó que la demora en la actuación del Ministerio Público de la provincia de Yungay ha generado preocupación entre familiares y organizaciones que acompañan a la víctima.

Según información de Latina Noticias, el general Eduan Díaz, jefe de la región policial de Áncash, declaró al medio que la institución no puede tomar medidas administrativas hasta que la fiscalía emita un resultado formal en la investigación.

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El abogado Pedro Huacanca, representante de la víctima, sostuvo que existen pruebas suficientes de la convivencia entre Ariasy Fructuoso Granados. Desde su perspectiva, el caso debería investigarse bajo la figura penal de tentativa de feminicidio y no limitarse únicamente a una investigación por secuestro.

En los últimos meses, en la región de Áncash, se han registrado antecedentes de violencia de género con desenlaces fatales, en los que las víctimas no recibieron la protección adecuada pese a las denuncias previas. En uno de estos casos, ocurrido en Carhuaz, el acusado terminó con la vida de su pareja y su suegro.

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Canales de ayuda ante violencia contra la mujer

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispone de la Línea 100, un servicio gratuito y confidencial que atiende las 24 horas. Brinda orientación, información y soporte emocional a personas afectadas por violencia familiar o sexual, además de derivarlas a servicios de protección y atención especializada.

Los Centros de Emergencia Mujer, distribuidos en todo el país, ofrecen atención integral a víctimas de violencia con equipos multidisciplinarios conformados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Estos centros facilitan la denuncia, brindan acompañamiento legal y apoyo psicológico en un entorno seguro.

Las comisarías especializadas en familia de la Policía Nacional del Perú reciben denuncias de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar. El personal está capacitado para iniciar procedimientos de protección inmediatos y canalizar a las víctimas hacia los servicios correspondientes.