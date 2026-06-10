Jorge Fossati le dedicó sentido mensaje a Martín Pérez Guedes, y le hizo inesperada confesión: “Quiero ser el representante de su hijo mayor”

Los exentrenadores de Universitario hablaron de la drástica decisión del volante argentino de colgar los chimpunes. (Video: PBO Campeonísimo)

Una de las noticias que más sacudió a Universitario de Deportes en las últimas semanas fue la decisión de Martín Pérez Guedes de dejar el fútbol profesional. El mediocampista argentino, pieza clave en el reciente tricampeonato nacional, eligió retirarse para dedicarle más tiempo a su familia en su país natal. Una noticia que provocó el lamento de los hinchas, quienes lo reconocieron como uno de los jugadores más valiosos de la última era del club.

El retiro de ‘MPG’ no solo sorprendió por lo inesperado, sino que también generó un fuerte impacto emocional en el entorno de la ‘U’. Jorge Fossati, uno de los técnicos que mejor conoció al volante, ofreció declaraciones cargadas de afecto y reconocimiento.

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El uruguayo destacó el profesionalismo y la entrega de Pérez Guedes, subrayando que “fue honesto en el sentido de que si hay algo que el futbolista nunca tiene que arrepentirse, es de que siempre dio lo mejor de sí”. Fossati remarcó, además, que la determinación del argentino fue genuina, aunque no descarta un posible regreso: “Yo no me jugaría por entero a que Martín va a dejar el fútbol. Por la edad que tiene y por las cualidades físicas que tiene, es muy posible que alguien lo convenza de volver a jugar nuevamente”.

Martín Pérez Guedes fue uno de los jugadores importantes de Universitario en el reciente tricampeonato nacional. - créditos: Universitario

Para el técnico uruguayo, el vínculo con Pérez Guedes trasciende el fútbol. “Me emocionó bastante porque lo quiero mucho a él como a todos los jugadores del plantel. Me quedo con esa idea de que no se va a salir con la suya y va a volver a jugar”, confesó Fossati, dejando entrever que la puerta para un eventual retorno sigue abierta en su corazón.

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En una muestra de cercanía particular, Fossati también compartió una anécdota familiar relacionada con el futuro del deporte. “Desde el 2023 que le dije que yo quiero ser el representante de su hijo mayor. Hoy debe estar con 10 u 11 años. Ese sí es buen jugador de verdad, no como el padre (risas)”, comentó el uruguayo, resaltando el ambiente futbolero que rodea a la familia Pérez Guedes.

El centrocampista argentino dejó el campo sobre el final del lance contra Sport Huancayo y se quebró delante de los aficionados. | VIDEO: L1MAX

El mensaje de Fabián Bustos a Martín Pérez Guedes por su retiro

Quien también se sumó al reconocimiento fue Fabián Bustos, DT argentino que dirigió a Martín Pérez Guedes en Universitario entre 2024 y 2025. Al enterarse de la noticia, Bustos no dudó en escribirle un mensaje personal para despedirse: “Le escribí un mensaje cuando me enteré que se retiraba, también agradeciendo por esa entrega y esfuerzo, y por los momentos vividos”.

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El entrenador de 57 años enfatizó que la decisión de ‘MPG’, aunque inesperada, responde a cuestiones personales y familiares. “Seguramente no debe haber sido fácil la decisión de él porque yo creo que tenía mucho hilo en el carretel, que podía seguir jugando, pero si tomó esa decisión es por algo más familiar y personal que por el club”, explicó.

En el vestuario ‘crema’, Pérez Guedes era conocido como el ‘Rey’ por sus compañeros, según relató Bustos. “Siempre bien positivo, se fastidiaba en tonteras cuando le cobraban en contra o en un reducido. Pero un ganador de la vida, un ganador del fútbol y un ganador en el club”, comentó el técnico, resaltando el carácter y la actitud del futbolista tanto dentro como fuera de la cancha.

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Martín Pérez Guedes explicó cómo vive su retiro del fútbol tras despedirse de Universitario. YouTube

Bustos Barbero recordó también los momentos difíciles, como las lesiones que debió atravesar el jugador, pero valoró su honestidad y compromiso: “Es un tipo muy honesto y frontal, un ‘pibe’ bárbaro que entrenaba bien. Tuvo algunas lesiones en su momento, un tobillo ahí que le afectó bastante. Era familiero, porque cuando se podía y teníamos esas semanas donde a lo mejor no había competencia”.

En cuanto al legado, el estratega argentino no dudó en calificarlo con dos palabras: “Un grande, histórico. Lo han dicho los chicos, creo que está en la historia del club, era de los volantes polifuncionales”. Además, Bustos hizo referencia al futuro futbolístico de la familia. “Los hijos que realmente juegan muy bien a la pelota. Ojalá seguramente alguno de ellos llegue a la ‘U’ en un futuro”, concluyó.

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