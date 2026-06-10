Perú Deportes

Jorge Fossati le dedicó sentido mensaje a Martín Pérez Guedes, y le hizo inesperada confesión: “Quiero ser el representante de su hijo mayor”

El técnico uruguayo habló sobre el retiro del volante argentino y reconoció que su hijo tiene cualidades para el fútbol. Fabián Bustos, también exUniversitario, también se pronunció al respecto

Guardar
Google icon
Los exentrenadores de Universitario hablaron de la drástica decisión del volante argentino de colgar los chimpunes. (Video: PBO Campeonísimo)

Una de las noticias que más sacudió a Universitario de Deportes en las últimas semanas fue la decisión de Martín Pérez Guedes de dejar el fútbol profesional. El mediocampista argentino, pieza clave en el reciente tricampeonato nacional, eligió retirarse para dedicarle más tiempo a su familia en su país natal. Una noticia que provocó el lamento de los hinchas, quienes lo reconocieron como uno de los jugadores más valiosos de la última era del club.

El retiro de ‘MPG’ no solo sorprendió por lo inesperado, sino que también generó un fuerte impacto emocional en el entorno de la ‘U’. Jorge Fossati, uno de los técnicos que mejor conoció al volante, ofreció declaraciones cargadas de afecto y reconocimiento.

PUBLICIDAD

El uruguayo destacó el profesionalismo y la entrega de Pérez Guedes, subrayando que “fue honesto en el sentido de que si hay algo que el futbolista nunca tiene que arrepentirse, es de que siempre dio lo mejor de sí”. Fossati remarcó, además, que la determinación del argentino fue genuina, aunque no descarta un posible regreso: “Yo no me jugaría por entero a que Martín va a dejar el fútbol. Por la edad que tiene y por las cualidades físicas que tiene, es muy posible que alguien lo convenza de volver a jugar nuevamente”.

Martín Pérez Guedes fue uno de los jugadores importantes de Universitario en el reciente tricampeonato nacional. - créditos: Universitario
Martín Pérez Guedes fue uno de los jugadores importantes de Universitario en el reciente tricampeonato nacional. - créditos: Universitario

Para el técnico uruguayo, el vínculo con Pérez Guedes trasciende el fútbol. “Me emocionó bastante porque lo quiero mucho a él como a todos los jugadores del plantel. Me quedo con esa idea de que no se va a salir con la suya y va a volver a jugar”, confesó Fossati, dejando entrever que la puerta para un eventual retorno sigue abierta en su corazón.

PUBLICIDAD

En una muestra de cercanía particular, Fossati también compartió una anécdota familiar relacionada con el futuro del deporte. “Desde el 2023 que le dije que yo quiero ser el representante de su hijo mayor. Hoy debe estar con 10 u 11 años. Ese sí es buen jugador de verdad, no como el padre (risas)”, comentó el uruguayo, resaltando el ambiente futbolero que rodea a la familia Pérez Guedes.

El centrocampista argentino dejó el campo sobre el final del lance contra Sport Huancayo y se quebró delante de los aficionados. | VIDEO: L1MAX

El mensaje de Fabián Bustos a Martín Pérez Guedes por su retiro

Quien también se sumó al reconocimiento fue Fabián Bustos, DT argentino que dirigió a Martín Pérez Guedes en Universitario entre 2024 y 2025. Al enterarse de la noticia, Bustos no dudó en escribirle un mensaje personal para despedirse: “Le escribí un mensaje cuando me enteré que se retiraba, también agradeciendo por esa entrega y esfuerzo, y por los momentos vividos”.

El entrenador de 57 años enfatizó que la decisión de ‘MPG’, aunque inesperada, responde a cuestiones personales y familiares. “Seguramente no debe haber sido fácil la decisión de él porque yo creo que tenía mucho hilo en el carretel, que podía seguir jugando, pero si tomó esa decisión es por algo más familiar y personal que por el club”, explicó.

En el vestuario ‘crema’, Pérez Guedes era conocido como el ‘Rey’ por sus compañeros, según relató Bustos. “Siempre bien positivo, se fastidiaba en tonteras cuando le cobraban en contra o en un reducido. Pero un ganador de la vida, un ganador del fútbol y un ganador en el club”, comentó el técnico, resaltando el carácter y la actitud del futbolista tanto dentro como fuera de la cancha.

Martín Pérez Guedes explicó cómo vive su retiro del fútbol tras despedirse de Universitario. YouTube

Bustos Barbero recordó también los momentos difíciles, como las lesiones que debió atravesar el jugador, pero valoró su honestidad y compromiso: “Es un tipo muy honesto y frontal, un ‘pibe’ bárbaro que entrenaba bien. Tuvo algunas lesiones en su momento, un tobillo ahí que le afectó bastante. Era familiero, porque cuando se podía y teníamos esas semanas donde a lo mejor no había competencia”.

En cuanto al legado, el estratega argentino no dudó en calificarlo con dos palabras: “Un grande, histórico. Lo han dicho los chicos, creo que está en la historia del club, era de los volantes polifuncionales”. Además, Bustos hizo referencia al futuro futbolístico de la familia. “Los hijos que realmente juegan muy bien a la pelota. Ojalá seguramente alguno de ellos llegue a la ‘U’ en un futuro”, concluyó.

Temas Relacionados

Martín Pérez GuedesJorge FossatiFabián BustosUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

Gianluca Lapadula rumbo a Universitario: tiempo de contrato, contacto con jugadores y lo último que se sabe de su fichaje

La negociación entre el ‘Bambino’ y la ‘U’ está en su última etapa, y no falta nada para que se convierta en su nuevo fichaje. Conoce todos los detalles de la llegada del delantero italo-peruano

Gianluca Lapadula rumbo a Universitario: tiempo de contrato, contacto con jugadores y lo último que se sabe de su fichaje

¿Alianza Lima y Universitario jugarán con su primer equipo en el debut por la Copa de la Liga 2026? Lo último que se sabe

Los compadres se estrenarán ante equipos del norte. La ‘U’ se medirá ante Pirata FC, mientras que los ‘blanquiazules’ visitarán a César Vallejo

¿Alianza Lima y Universitario jugarán con su primer equipo en el debut por la Copa de la Liga 2026? Lo último que se sabe

La selección peruana de vóley afrontará tres competencias este 2026: fechas, rivales y canales TV para seguir a la ‘bicolor’

El equipo de Antonio Rizola se pondrá a prueba en diferentes torneos, donde peleará por un cupo al Mundial y Juegos Olímpicos

La selección peruana de vóley afrontará tres competencias este 2026: fechas, rivales y canales TV para seguir a la ‘bicolor’

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Las principales potencias del voleibol mundial ya entraron en acción. Consulta los marcadores actualizados y sigue el desarrollo de los 36 partidos correspondientes a la primera semana del certamen

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Gino Vegas explicó el motivo de su viaje a la VNL 2026 en Brasil: “Buscamos mejorar nuestra liga, todavía estamos muy lejos”

El presidente de la Federación Peruana de Vóley dio detalles de su presencia en la Liga de Naciones y explicó qué aspectos busca replicar en el campeonato nacional tras observar de cerca el torneo que reúne a las principales potencias del mundo

Gino Vegas explicó el motivo de su viaje a la VNL 2026 en Brasil: “Buscamos mejorar nuestra liga, todavía estamos muy lejos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Audiencias de recuento de votos comenzarán este viernes para actas observadas, anunció el JNE

Audiencias de recuento de votos comenzarán este viernes para actas observadas, anunció el JNE

Actas observadas de la segunda vuelta 2026 en Perú: ¿cuántas hay, de dónde provienen y a qué candidato beneficiarán?

Tomás Gálvez echa a José Domingo Pérez del Ministerio Público tras confirmarse su no ratificación

¿Quién será el próximo jefe de la ONPE? Carlos Loyola y Amparo Ortega se disputan el cargo ante el JNJ

“Sánchez podría estar en una cuenta regresiva”: José Tello advierte altas probabilidades de que Keiko Fujimori lo supere

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es el nuevo galán de Suheyn Cipriani? El empresario con antecedentes por secuestro e intento de homicidio

¿Quién es el nuevo galán de Suheyn Cipriani? El empresario con antecedentes por secuestro e intento de homicidio

Suheyn Cipriani deja atrás a Macarius y es captada con nuevo galán, expareja de Samantha Batallanos

Magaly Medina cuestiona a Onelia Molina por viaje con Kevin Díaz: “Ella parece la hermana mayor”

Magaly Medina revela cómo Jefferson Farfán sustentó el cobro de S/350.000 en su juicio

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

DEPORTES

Gianluca Lapadula rumbo a Universitario: tiempo de contrato, contacto con jugadores y lo último que se sabe de su fichaje

Gianluca Lapadula rumbo a Universitario: tiempo de contrato, contacto con jugadores y lo último que se sabe de su fichaje

¿Alianza Lima y Universitario jugarán con su primer equipo en el debut por la Copa de la Liga 2026? Lo último que se sabe

La selección peruana de vóley afrontará tres competencias este 2026: fechas, rivales y canales TV para seguir a la ‘bicolor’

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Gino Vegas explicó el motivo de su viaje a la VNL 2026 en Brasil: “Buscamos mejorar nuestra liga, todavía estamos muy lejos”