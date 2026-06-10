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Magaly Medina revela cómo Jefferson Farfán sustentó el cobro de S/350.000 en su juicio

La conductora de espectáculos dio detalles de lo que hizo el exfutbolista para solicitar ese alto monto como reparación civil

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La conductora de espectáculos dio detalles de lo que hizo el exfutbolista para solicitar ese alto monto como reparación civil | Maglay TV La Firme

Durante una reciente emisión televisiva, Magaly Medina compartió detalles inéditos sobre el proceso judicial que enfrentó con Jefferson Farfán. Según la presentadora, el exfutbolista y su defensa argumentaron ante el juez que ella debía pagar de inmediato los S/350.000 de indemnización por difamación, utilizando como justificación la existencia de propiedades a su nombre.

Esta información salió a la luz después de que Darinka Ramírez difundiera un documento donde la ‘Foquita’ solicita una reducción de pensión alimentaria y señala que poseer bienes registrados no implica necesariamente disponer de dinero en efectivo.

Medina cuestionó la lógica empleada en el juicio, recordando que la defensa de Farfán recopiló un inventario completo de sus bienes para exigir el pago íntegro y sin plazos.

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Pantalla dividida con Magaly Medina a la izquierda, vestida de blanco y cabello rojizo, y Jefferson Farfán a la derecha, con gorra, lentes y camiseta negra
En una emisión televisiva, Magaly Medina y Jefferson Farfán son mostrados en una pantalla dividida, discutiendo el sustento del cobro de S/350.000 en el juicio.
“Su abogado sacó todas mis propiedades, todo lo que yo tenía y fue ante el juez a decir: ‘La señora Magaly está construyéndose una mansión, así que quiero que me pague en efectivo toda la plata que el juez ha ordenado’”, relató la conductora. Para la figura de ATV, este procedimiento contrasta con la postura de la ‘Foquita’, quien en su propio proceso alega no disponer de liquidez inmediata a pesar de tener bienes a su nombre.

El testimonio de Medina remarcó la aparente contradicción. Según explicó, “O sea, el hecho de que yo tenga propiedades, bienes registrales, como él dice, quiere decir que yo sí tengo que tener liquidez y ¿él no?”. La presentadora expresó su incomodidad ante lo que considera un doble estándar en la interpretación de la ley. “Cuando las cosas para ti te afectan, la ley debe funcionar de otra manera, pero cuando es a beneficio de él, la ley debe funcionar a favor de él. Ah, qué gracioso”, afirmó durante su programa.

La defensa del exseleccionado nacional habría solicitado que el monto de la indemnización se desembolse en su totalidad y de manera inmediata debido a la supuesta solvencia de Medina, sin considerar las mismas circunstancias en sus propios procesos judiciales.

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Tres personas en un panel de televisión: una mujer pelirroja con blusa blanca, un hombre calvo con traje oscuro y una mujer morena con top azul, todos en pantalla dividida
Magaly Medina, la presentadora de televisión, junto a dos invitados, comenta los detalles de cómo Jefferson Farfán sustentó el cobro de S/350.000 durante su juicio.

Magaly Medina cuestiona las burlas de Jefferson Farfán por ganarle juicio

La confrontación pública entre Magaly Medina y Jefferson Farfán escaló después de que el exfutbolista celebrara el fallo a su favor en su pódcast ‘Enfocados’. Durante el programa, Farfán dirigió frases irónicas hacia la conductora. “No te arroches y anda a barrer las calles… Echa, echa, no te voy a regalar nada”, expresó el exdelantero, en alusión al fallo que obliga a la periodista a pagar la indemnización y cumplir jornadas de servicio comunitario.

Estas declaraciones avivaron el conflicto, especialmente en el contexto actual de las elecciones generales de 2026. El pasado domingo 7 de junio, Medina dialogó con el diario Trome y reiteró su postura frente a la sentencia. Explicó que aún espera respuesta a una apelación presentada por su defensa, la cual argumenta que se vulneraron sus derechos durante el proceso.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sus finanzas tras insistencia por el pago judicial.
Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y cuestiona sus finanzas tras insistencia por el pago judicial.
“Ese es bien antiguo, todo en esta vida se paga, él sabrá por qué hará esos juicios… yo tengo una apelación en espera, porque siento que en ese juicio se violó mi defensa, entonces hemos presentado una queja, estoy en espera de la resolución... han cambiado varios jueces y aún no tengo una respuesta”, señaló la conductora.

En cuanto a las burlas públicas de Farfán, la presentadora mantuvo una postura firme. “Que se burle lo que quiera, que se burle lo que le da la gana, yo seguiré criticándolo cuántas veces me parezca, porque creo que es un derecho constitucional que me asiste, la libertad de expresión. (El que se ríe último, ríe mejor), siempre es así en la vida”, afirmó Medina.

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