Paula Arias niega reconciliación con Eduardo Rabanal, pese a fotografía juntos con detalle de corazón

Paula Arias y Eduardo Rabanal se habrían reconciliado, según fotografía que subió el futbolista a sus redes sociales. (América TV)

En los últimos días, Paula Arias y Eduardo Rabanal encendieron las alarmas de una posible reconciliación. Y es que, el futbolista utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía de ambos posando juntos con una gran sonrisa, aparentemente en un restaurante, añadiendo un emoji de corazón rojo dejando entrever que hay amor.

Como se recuerda, la última vez que se les vio juntos fue cuando las cámaras de Magaly TV La Firme los captaron besándose dentro de una camioneta tiempos después de haber anunciado el fin de su relación.

Tras ello, la salsera reconoció que se besó con el futbolista, pero negó que hayan retomado su romance. Incluso, aseguró que ahora son buenos amigos. Sin embargo, las recientes publicaciones de Eduardo Rabanal y Paula Arias ocasionaron que las especulaciones vuelvan a surgir.

Paula Arias y Eduardo Rabanal posan juntos para Instagram. (Captura TV)

Por ello, este martes 30 de agosto los conductores de “Más Espectáculos” no dudaron en preguntarle a la cantante al respecto. Todo comenzó cuando la líder de “Son Tentación” se presentó en el programa matutino de América TV con su agrupación para promocionar su nueva canción.

En ese momento, Jazmín Pinedo aprovechó la oportunidad y le consultó: “¿Cómo está tu corazón, soltero o acompañada?”. Al escuchar su pregunta, la artista nacional solo bromeó con su respuesta asegurando que su corazón está ‘latiendo muy bien’. Ante ello, ‘Choca’ Mandros no dudó en intervenir y le consultó por el pelotero.

“Estoy tranquila. Yo lo dejé claro, nosotros tenemos una bonita amistad. Tenemos amigos en común y si hay alguna reunión, nos encontramos y no hay ningún problema”, dijo para luego confesar que hay algunos hombres que la cortejan. “No voy a negar que tengo pretendientes”.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Paula Arias habla de su cercanía con el deportista. El pasado mes de julio señaló que terminó con él en buenos términos, por lo que continuará frecuentándolo. “Nosotros no hemos roto de manera fuerte ni nada. Tenemos una amistad y de vez en cuando comunicación, es normal porque no ha sido una mala persona conmigo. Solo tuvimos buenos y malos momentos. Yo tengo bonitos recuerdos de él. Solo somos amigos”.

Paula Arias niega reconciliación con Eduardo Rabanal, pese a fotografía juntos con detalle de corazón. (América TV)

¿Por qué terminaron su relación sentimental?

A pesar de haber guardado silencio durante varios meses, Paula Arias contó detalles del fin de su romance con Eduardo Rabanal en una entrevista para el programa Amor y Fuego. Según la líder de ‘Son Tentación’, ambos tomaron la decisión de ponerle punto final a su compromiso y cada uno siguió su camino concentrándose en su trabajo.

“Esa es una decisión que quedamos entre él y yo. Simplemente cada uno siguió su camino”, dijo en un inicio y también aseguró que el pelotero no la habría dejado. “Son cosas que pasan, es parte de la experiencia y de lo que uno vive”, agregó.

Asimismo, dio a entender que sus tres menores hijos también fueron un motivo por el cual se separó. “Hay decisiones que uno tiene que tomar. En mi caso, uno toma decisiones porque pienso en mis hijos, porque una tiene que hacerse respetar y valorarse. Tenemos enfocarnos en lo que realmente importa”.

En otro momento, dejó entrever que algunas actitudes del futbolista no le habrían gustado, pues tienen caracteres diferentes y con el pasar del tiempo lo fue descubriendo. Otro motivo más que debilitó el amor entre los dos.

Paula Arias habla por primera vez del fin de su relación con Eduardo Rabanal y confiesa por qué terminaron. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

