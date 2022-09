Elecciones 2022: Candidatos a la alcaldía de Lima cierran campaña electoral en medio de ataques

Estamos a solo tres días de que se realicen las elecciones municipales y regionales en nuestro país y los ataques entre candidatos a la alcaldía de Lima no cesan, a pesar de que muchos de ellos aseguraron solo estar enfocados en sus campañas, los famosos puyazos han seguido saltando a la luz.

Durante el último debate electoral, Urresti no dudó en criticar a su oponente López Aliaga y expresar que lo denunció por difamarlo por el caso del periodista Hugo Bustíos y el presunto abuso sexual contra una mujer.

“Le doy una primicia, señor López, el juez acaba de darle un plazo de cinco días hábiles para que presente las pruebas de que yo asesiné a Bustíos y que ultrajé a una mujer. Quiero preguntarle, ¿se ratifica aquí públicamente que yo asesiné al señor Bustíos?”, expresó Urresti en el debate.

Pero esto no acaba aquí, días previos al debate, Daniel Urresti, se refirió a los calificativos que tuvo su contendor político de Renovación Popular, luego de que este último lo catalogara de “niña resentida” tras haberlo demandado por difamación.

“Qué otro adjetivo podría decir un misógino. O sea, hablar de niña engreída en este momento en que la mujer está empoderada”, así respondió el aspirante a la comuna limeña.

Pero algo que acaba de ocurrir, es que el postulante por Podemos Perú, durante un recorrido por el distrito de Chosica, no solo criticó a su contrincante, también cuestionó a Renzo Reggiardo, candidato a teniente alcalde por el partido celeste por presunto delito de estafa.

“El señor Reggiardo se habría apoderado de más de S/280 mil, y eso es grave, porque López Aliaga y él piensan endeudar a la municipalidad con US$1.000 millones, que todos vamos a pagar en los próximos 30 años, esos van a ser los nuevos peajes. [En Renovación] tenemos a un señor que se ha apropiado de S/280 mil, qué miedo que pidan préstamos”, sostuvo en conversación para la prensa.

Daniel Urresti y la polémica que se desató en el debate municipal por no responder a una pregunta de Josefina Twonsend.

“Está desesperado por el papelón”

Los dimes y diretes no acaban en esta contienda, luego de conocer las últimas críticas de Urresti contra López Aliaga, el líder del partido celeste salió en su defensa y el de su teniente alcalde y aseguró que el ex policía “está desesperado por el papelón”.

“Ayer se debió presentar a la audiencia por el asesinato del periodista Bustíos, pero se ha hecho el loco, y creo que se va a ir a la cárcel 25 años”, expresó para el Comercio.

“Si yo noto que hay trafa, también lo voy de decir, yo espero que ganemos por amplio margen, después del debate ha quedado clarísimo quién tiene propuestas y quién no tiene ni la mínima tolerancia con el periodismo”, manifestó.

Por otro lado, se conoció a través de un informe del diario La República que la deuda de López Aliaga incrementó durante esta campaña electoral. En agosto se registra que López Aliaga debía pagar al fisco una suma que ascendía a S/35 millones 533 mil 649. Sin embargo, en este periodo, esta cifra aumentó y, ahora, se encuentra en un monto de aproximadamente S/35 millones 661 mil 081. De este dinero, Peruval Corp es la que tiene una deuda más elevada: S/17 millones 905 mil 740.

Rafael López Aliaga en últimos días de campaña.

“Conducta anti ética”

Durante su recorrido por el distrito del Rímac, George Forsyth candidato por Somos Perú, no dudó en criticar las últimas declaraciones y comportamiento del postulante Gonzalo Alegría, quien presuntamente tiene una denuncia por abuso sexual contra su hijo.

“Hemos visto una conducta y una ética inmoral que no son propias de un candidato. ¿Estas son las personas que queremos que tengan un cargo? Con la conducta y los valores que queremos que represente a la ciudad”, expresó el postulante a la alcaldía de Lima, agregando que de ser burgomaestre de la capital cerrará los locales de venta de celulares robados.

En otro momento, expresó que “lamentablemente (los candidatos) no quieren cambiar la forma de hacer las cosas. Nosotros estamos convencidos desde Somos Perú, desde todos los candidatos distritales [...] que nosotros hemos hecho una campaña propositiva, una campaña positiva, de hacer llegar propuestas”, expresó.

George Forsyth, candidato a la alcaldía de Lima de Somos Perú. (Captura)

Contra Urresti

George Forsyth no dudó en criticar a su contrincante Daniel Urresti tras el debate municipal que participaron el pasado domingo 25 de setiembre.

“Lamentablemente, las portadas las han acaparado la malcriadez, la prepotencia, del señor (Daniel) Urresti, que parece que quiere las preguntas a su medida. Es triste que eso se lleve la atención (del debate) y que no sean las propuestas; donde nosotros sí nos hemos dedicado no solamente en el debate, sino durante toda la campaña”, dijo en RPP.

En otro momento, George Forsyth observó que hay candidatos a la Alcaldía de Lima que no conocen “las competencias de la Municipalidad”, por lo que observó algunas propuestas de sus rivales electorales.

“Muchos no comprenden y lo más triste es que candidatos no entienden cuáles son las competencias de la Municipalidad. Hay un candidato que dice que va a arrestar a 200 delincuentes: no tiene competencia alguna”, refirió el exfutbolista.

Omar Chehade postula a la alcaldía de Lima por el partido APP y propone establecer conexiones con mercados mayoristas para beneficiar a las ollas comunes

“Llegando a mi casa voy a abrazar a mi hijo y que Dios se apiade de su alma”

Omar Chehade, candidato por Avanza País, también criticó a su oponente Gonzalo Alegría tras salir a la luz una presunta denuncia de violencia sexual contra su hijo. Durante su presentación en el debate municipal, el representante del partido de César Acuña expresó que “llegando a mi casa voy a abrazar a mi hijo y que Dios se apiade de su alma del señor Alegría”, dijo Chehade.

Ante esto, el candidato de Juntos por el Perú se defendió y dijo amar a Lima y dar lo mejor de sí si llega a ser alcalde.

“Si mi hijo ha sido sobornado o manipulado para decir que ese documento falso existió, pues no es digno de su padre, pero tampoco es digno del Perú. (…) Si tengo que elegir entre ser un buen alcalde y cumplir con Lima o hacer los chanchullos de mi hijo, lo tengo muy claro, que él se quede en España y acaba de perder a un padre, porque yo no voy a claudicar en mi esfuerzo por defender Lima”, indicó.

SEGUIR LEYENDO