Martín Vizcarra critica a Rafael López Aliaga por “propuestas populistas y sin base”: “No engañe a la población”

Martín Vizcarra critica propuestas de Rafael López Aliaga para la alcaldía de Lima: “No engañe a la población”

El expresidente Martín Vizcarra arremetió en contra del candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien le pidió no engañar a la gente con propuestas sin bases ni fundamento.

En una trasmisión por Facebook, el líder del partido “Perú primero” criticó que el empresario intente solucionar el problema del agua potable con una idea “absolutamente populista” y que solo demuestra que desconoce la realidad que atraviesan millones de ciudadanos.

Asimismo, indicó que “es un engaño” que el excandidato a la presidencia vaya a comprar 10 mil motos para combatir la inseguridad debido a que no se cuenta con el personal necesario para manejar todos esos vehículos.

“López Aliaga, con una serie de propuestas absolutamente populistas y sin base técnica, dice que va a solucionar el problema del agua potable con un tanque de 30 mil soles y una bomba para así dar agua a las poblaciones urbanas marginales. Demuestra que no tiene ni idea de cómo se soluciona el problema del agua potable en Lima y el Perú. No conoce”, dijo Vizcarra Cornejo.

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. (Fuente: Agencia Andina)

“Eso es vivir en la comodidad de una urbanización privilegiada y que tiene agua todos los días, y no conocer lo complejo que es dotar de agua potable. Hay que hacerlo, pero no de esa forma, no engañe a la población. Así como es un engaño decir que va a tener 10 mil motos cuando ni policías hay para conducir 10 mil motos en tres turnos. ¿De dónde va a sacar 30 mil policías o van a ser motos autónomas, operadas por robot?”, continuó.

Propuestas de Rafael López Aliaga

A lo largo de la campaña para las Elecciones 2022, López Aliaga ha dado de que hablar tras exponer debido a las propuestas que busca realizar si llega al sillón municipal de la capital del Perú. Entre ellas, las relacionadas a la luz y el agua.

Sobre el problema del agua potable y saneamiento, dijo que instalará una de sus “soluciones prácticas”. Según expresó en distintos medios, pondrá tanques en lo más alto de los cerros de Lima, donde viven cientos de familias, que estén conectados con bombas en las faldas, para que así el agua baje por gravedad a todas las zonas de Lima.

“Lo que me preocupa también es el tema del agua, porque Sedapal se ha desconectado del tema. Soluciones prácticas: tanques, de 600 soles, los pones en la parte más alta, de las diferentes partes altas que tiene Lima, y, luego, una bomba que sí funcione abajo del cerro para bombear el agua y tener agua por gravedad en todo Lima”, sostuvo.

El líder de Renovación Popular explicó que pondrá tanques de agua en los cerros más altos para que el agua llegue a toda la ciudad.

En cuanto al alumbrado eléctrico, el líder del partido celeste explicó que la luz amarilla de los postes de las calles de Lima “llaman a la violencia”, por lo que, para convertir a nuestra metrópolis en potencia mundial, les pondrá luz blanca o led. De esta manera, no solo arreglará el alumbrado eléctrico, sino que combatirá la delincuencia.

“Me pongo metas y las hago. Sueño con una Lima potencia mundial. (Pero ¿qué significa Lima potencia mundial?) Que el 100% de Lima tenga agua, que el 100% de Lima tenga luz. La luz que tenemos en Lima en general es mortecina, es una luz amarilla que llama al delito, a la violencia, tenemos que cambiar todos esos focos amarillos por luz blanca, luz led. Le va a convenir al proveedor de distribuir eléctrica, porque te consume al 25 %”, le contó a Milagros Leiva.

“Hay muchos tenemos al que nos hemos acostumbrado. Yo no estoy acostumbrado, porque conozco el mundo. Conozco muchas capitales de potencias mundiales, y Lima no puede estar atrás, en lo básico, que es seguridad que es hambre, lo que es cero corrupción”, agregó.

Candidato a la alcaldía de Lima prometió cambiar los focos de los postes de Lima