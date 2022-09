Elecciones 2022: Quiénes son los tenientes alcaldes de los ocho candidatos a la alcaldía de Lima

Conoce a los tenientes alcaldes de las listas a la municipalidad de Lima

Este 2 de octubre se realizará en nuestro país las elecciones municipales y regionales y para la ciudad de Lima, son ocho listas las que se han presentado quienes compiten por el anhelado sillón municipal.

Ante esto, es importante conocer quiénes son los tenientes alcaldes o primer regidor que acompañan a los postulantes por la ciudad de Lima y cuáles son sus funciones dentro del municipio.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, cuando el alcalde no se encuentre presente por un determinado periodo de tiempo en la municipalidad, de manera voluntaria (ausencia) o involuntaria (vacancia o suspensión), el ejercicio de sus funciones políticas, ejecutivas y administrativas recae sobre el teniente alcalde.

José Luis Luna Morales- Teniente alcalde de Daniel Urresti

A través de la página oficial de voto informado del JNE, se conoció que José Luna Morales tiene 34 años, es licenciado en Administración de Negocios en la Universidad Privada Telesup. Asimismo, cuenta con un máster en Administración Estratégica de Empresas realizado en la Pontificia Universidad Católica.

Sin embargo, tiene una investigación por pertenecer a la presunta banda denominada ‘Los gánsteres de la política’, quienes se habrían infiltrado en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según la tesis fiscal, él y su padre habrían intentado interferir en la elección del jefe de la ONPE con la finalidad de lograr la inscripción de su partido Podemos Perú.

Teniente alcalde de Daniel Urresti

Renzo Reggiardo Barreto - Teniente alcalde de Rafael López Aliaga

A través del portal “Voto Informado” se conoció que el primer regidor que acompaña a Rafael López Aliaga es Renzo Reggiardo. Según su hoja de vida, estudió en la universidad San Martín de Porres Ciencias de la comunicación, pero lo logró concluir su carrera.

Fue secretario general del partido Perú Patria Segura, pero en el 2021 renunció al cargo. Fue congresista de la República en el periodo 2011-2016.

En el 2018, Reggiardo postuló para la alcaldía de Lima, pero fue cuestionado por el JNE, ya que no declaró que tiene acciones en una empresa en Panamá. Aseguró además que no estaba obligado a hacerlo porque la ley establece la obligación de declarar bienes y acciones en el extranjero mayores a 2 UIT y su aporte en la empresa Yuchip Latin America INC, fue de 100 dólares. “Toda mi declaración jurada está de acuerdo a ley, yo no he incumplido la ley”, refirió en aquel entonces.

En el 2020, se conoció que una empresa de su propiedad debía más de S/ 120.000 a la Sunat. El consultor mexicano Germán Trejo y el cantante Jean-Paul Strauss también lo acusaron de deberles dinero.

Teniente alcalde de Rafael López Aliaga

Guillermo Pomez Caro - Teniente Alcalde de George Forsyth

Se conoció que el teniente alcalde de George Forsyth no presenta ninguna carrera técnica ni universitaria, pero sí se destaca que es el actual alcalde del distrito de Pachacamac por el partido Somos Perú. Además, fue regidor distrital representando a la organización política Restauración Nacional.

En la página de voto informado se puede observar que tiene una remuneración bruta anual de 109 mil soles.

Teniente alcalde de George Forsyth

Luzi Toro de Jiménez - Teniente alcalde de Elizabeth León

Según el portal voto informado, la teniente alcalde Elizabeth León no presenta estudios técnicos ni universitarios. Es regidora de la Municipalidad de Lima y fue jefa de campaña de una organización política en Cieneguilla. Además, se conoció Toro de Jiménez tiene una remuneración bruta anual de 47 mil soles.

A inicios de año, fue criticada por defender a los grupos antivacunas en una sesión del Consejo Municipal de Lima. A pesar de ello, fue electa presidenta de la comisión de Salud de la Municipalidad de Lima.

Teniente alcalde de Elizabeth León

Margarita Pilar Santos Ramírez - Teniente alcalde de Yuri Castro

En abril de este año se conoció que la abogada Pilar Santos, quien postula como teniente alcalde con Yuri Castro, fue contratada como asesora en el Ministerio de Salud. Además, se sabe que está afiliada al partido oficialista desde enero de este año y que es cercana al secretario general de la organización, Vladimir Cerrón. Según la página voto informado, la letrada tiene una remuneración bruta anual de 66 mil 620 soles.

Teniente alcalde de Yuri Castro

Justibel Romero Zela -Teniente alcalde de Gonzalo Alegría

Se supo que la teniente alcalde del candidato Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú, no presenta carreta técnica ni universitaria y que fue subprefecta del distrito de Villa María del Triunfo hasta el 2021. En el 2011 renunció a la militancia del partido Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo.

Teniente alcalde de Gonzálo Alegría

Katherine Ampuero Meza - Teniente alcalde de Omar Chehade

La teniente alcalde, que postula acompañando al candidato Omar Chehade, fue procuradora ad hoc del Caso Odebrecht. Además, se conoció que en el 2017, fue multada por la Municipalidad de Pueblo Libre con casi S/ 8.000 por construir sin autorización y en áreas prohibidas en el inmueble donde residía.

Katherine Ampuero Meza, es abogada egresada de la UNMSM, con estudios de maestría en Ciencias Penales en la misma universidad y tiene más de 10 años en experiencia en la defensa de los intereses del Estado en casos complejos de corrupción.

Exprocuradora Katherine Ampuero

María Elena Soto Velásquez candidata de Avanza País

María Elena Soto, es la candidata que reemplazará al ex postulante Luis Molina. A través de un documento oficial enviado al JNE, ella expresó ser la única “sobreviviente” de su lista.

“Pienso liderar la gestión municipal. No me encuentro sola, me acompaña un equipo de técnicos, de profesionales y miembros de la sociedad civil que está interesado en cambiar Lima. Si bien es cierto en mi lista no hay regidores inscritos por una decisión del JNE, los regidores son fiscalizadores, lo que van a garantizar una gestión municipal transparente y libre de corrupción”, aseguró la candidata por Avanza País.

María Elena Soto

