Maluma recordó su paso por ‘Combate’ durante concierto en Lima: “Fueron momentos especiales”

Maluma recuerda su paso por 'Combate' durante concierto en Lima | Infobae. Joselyn Herrera.

Maluma ofreció un exitoso show en Lima este último viernes 23 de septiembre, en La Pelouse del Jockey Club del Perú. Durante su presentación, el cantante colombiano recordó con cariño su época como exchico reality. Como se sabe, él formó parte de ‘Combate’, cuando su carrera artística recién estaba despegando.

En aquel entonces, en el 2012, el intérprete de “Hawái” fue presentado por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller como una nueva promesa musical. Incluso, participó en varias competencias como integrante del equipo Verde, logrando llamar la atención del público por su sencillez y talento para el canto.

“¿Ustedes creen en el amor, Perú? Recuerdo como si fuera la primera vez cuando vine a Lima. ¿Se acuerdan que participé en un programa llamado ‘Combate’? Tenía como 20 años, era un jovencito, un niño. Fueron momentos muy especiales de mi vida, de mi carrera”, expresó ‘Papi Juancho’ en pleno concierto.

Maluma bailando 'El limpiaparabrisas' junto a Zumba y Renzo Schuller. (ATV)

Resaltó también que su paso por ‘Combate’ significó mucho porque fue la primera vez que se dio cuenta que sus canciones habían cruzado fronteras, un logro importante para él como artista nuevo. “Cuando salí de Colombia mucha gente me decía ‘estás loco, tu música no va a llegar a otros países’”, sostuvo.

“Pero cuando llegué al Perú y sentí su cariño, me di cuenta que los sueños sí se hacen realidad. Hoy estoy aquí, 8 años después, disfrutando de mi carrera, de mi familia, de tantas cosas bonitos, pero sobre todo de los mejores fanáticos del mundo. ¡Gracias!”, finalizó en medio de aplausos.

Fue vinculado con Sheyla Rojas

Cuando pisó por primera vez el set de ATV, Maluma fue relacionado sentimentalmente con Sheyla Rojas, a quien calificó como una de las más bellas del programa. “Es una mamacita en todo el sentido de la palabra”, le dijo cuando la tuvo al frente. Inclusive, se atrevió a cantarle “Obsesión”, uno de sus éxitos del momento.

La rubia modelo lo rechazó amablemente porque en ese momento se encontraba en una relación amorosa con el español Antonio Pavón. Sin embargo, años después, cuando Maluma se hizo conocido mundialmente, la popular ‘Shey Shey’ fue cuestionada por dejar comentarios en sus transmisiones en vivo, en un intento de llamar su atención nuevamente.

“Tengo que reconocer que me metí a un live, es uno de mis artistas favoritos, yo me considero una seguidora de Maluma y yo, misma fan, me metí a comentar, no entiendo qué tanta alacara. Si yo realmente quisiera algo con él no sería público y si yo no tengo nada que ocultar, no tengo problema en meterme a su live y dejar un comentario”, respondió así a sus críticos.

Maluma coqueteó con Sheyla Rojas duranto su primera aparición en 'Combate'. (ATV)

