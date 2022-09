Sheyla Rojas y los motivos para no realizarse más operaciones estéticas. | Willax Tv

Desde México, Sheyla Rojas se animó a dar una entrevista al programa ‘Amor y Fuego’, donde reveló que en estos momentos de su vida se encuentra buscando tener un hijo al lado del popular Sir Winston.

La modelo comentó que viene visitando una clínica de fertilidad al lado de su pareja para quedar embarazada. Como se recuerda, la rubia había expresado hace unos meses que tenía el sueño de volver a ser madre, por lo que podría cumplirlo muy pronto.

Asimismo, Gigi Mitre le recordó a Sheyla Rojas que a través de los años se ha realizado más de un ‘retoque’ en el cuerpo, por lo que le consultó si en algún momento se autoanalizó para marcar un límite en sus cirugías estéticas.

Fue en ese momento que la exconductora de televisión sostuvo que ella no veía mal todo lo que se había hecho, aclarando que estaba dispuesta a realizarse más, pero lo haría luego de salir embarazada y tener a su segundo hijo.

“No lo veo mal y te lo juro, no es por nada, pero tu vienes aquí a Guadalajara y ves unos cuerpos realmente transformados... obviamente cada quien hace lo que le gusta, pero si yo me quisiera hacer algo ya sería después de dar a luz”, comentó.

En ese sentido, Sheyla Rojas prometió que no se haría ninguna cirugía al cuerpo hasta que no vuelva a tener un bebé. “Hasta que no vuelva a dar a luz no haré nada, ya luego me haré mi reencauchada, pero ahorita no”, señaló.

En otro momento, Gigi Mitre le preguntó cómo quedó el tema de su mandíbula, el cual se vio afectada por una mala practicada y que tuvo que estar alejada de las redes sociales hasta mejorar.

La modelo indicó que quedó muy asustada, indicando que ahora solo se realizará cirugías con personal médico altamente capacitado. “Me quede muy asustada, por eso dije nunca más. Ahora si me hago algo tendría que ser con alguien (experimentado), pero bueno, ya será cuando de a luz”, sentenció.

Sheyla Rojas celebra sus 35 años en México. (Instagram)

Sheyla Rojas se defiende de críticas por no trabajar

Sheyla Rojas confirmó una vez más que en estos momentos no se encuentra trabajando, por lo que salió a defenderse de todas las personas que la han criticado por vivir a costas de su actual pareja. La rubia aseguró que sabe perfectamente lo que es laborar, pero que ahora mismo simplemente no desea hacerlo.

“No, pero pronto sorpresas, si Dios quiere. Pues sí, no descarto, a mí sí me gusta trabajar y yo siempre he trabajado desde muy chica, la gente siempre me critica y me dice ay, no sé qué, pero a ver, yo siempre he trabajado, sé lo que es trabajar”, respondió.

