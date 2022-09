Giuliana Rengifo y Karla Tarazona, la historia detrás de su enemistad. | Willax Televisión.

Karla Tarazona es una de las conductoras de televisión que más ha cuestionado a Giuliana Rengifo tras darse a conocer que se besó con un hombre que es casado, aunque la cumbiambera aseguró que este actualmente se encuentra separado.

Asimismo, la conductora de ‘D’ Mañana’ señaló que ella no saldría con un hombre que recientemente se ha quebrantado su matrimonio, pues no sabe lo que pueda pasar en un futuro.

“Yo considero que no saldría con un hombre que tiene poco tiempo de separación porque no sabemos que podría pasar”, mencionó Karla Tarazona hace unos días, cuando el ampay de Giuliana Rengifo y el notario Paul Pineda recién había salido a la luz.

Al saber lo que había dicho la exmodelo, la cantante de cumbia no dudó en arremeter contra ella y recordarle que Christian Domínguez también era un hombre casado cuando ellos empezaron a salir. “Ella perfectamente sabe que cuando estuvo con Christian, él también estaba casado ¿O no se acuerda?”, respondió.

A raíz de ello, muchos recordaron que existe una enemistad entre la cumbiambera y la conductora de televisión, pues a la exesposa de Rafael Fernández no le agrada la artista porque es amiga de Leonard León, el papá de sus hijos mayores.

Asimismo, Giuliana Rengifo comentó hace unos días en una entrevista que el programa ‘D’ Mañana’ nunca la ha invitado porque Karla Tarazona no la quiere ver ni saber nada de ella.

“Ahora, ellos saben que sigo siendo amiga de Leonard, de Olenka y no me han querido hacer caso, o sea me han ignorado y pucha yo creo que no puedo quedarme callada. Yo no sé si Karla les habrá dicho que no, pero es para darse cuenta porque ahí está ella”, dijo.

Por su parte, la conductora del espacio de Panamericana Televisión precisó que ella no tiene el suficiente poder para decidir quiénes iban de invitados a su programa, pues no es la dueña.

“Yo no tengo ese poder, el de poder vetar, porque sino... pucha, la lista se alarga. No soy quién para quitarle el trabajo o las cosas a alguien. Yo creo que en el mundo de la televisión sabemos quién te funciona y quién no”, indicó.

Finalmente, Giuliana Rengifo indicó que prefiere no responderla a Karla Tarazona debido a que no se quiere meter con ella. De otro lado, afirmó tener hasta la actualidad una amistad con Leonard León y su pareja Olenka Cuba.

“De Karla prefiero no hablar, porque es una mujer que de verdad... ahí nomas. Mi amistad con Leonard y Olenka es súper buena y si es que a ella le molesta, que pena, son cosas de ellos. Creo que ningún programa debe de cerrarte las pruebas, porque a canal 5 yo entro”, sentenció.

Giuliana Rengifo se realizó una reducción mamaria para mejorar su salud. (Foto: Instagram)

¿Con quién fue ampayada Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber sido captada besando apasionadamente a un notario que se encuentra casado. Dicha información fue difundida por el programa ‘Magaly Tv: La firme’.

El abogado con el que ha sido relacionada la cantante es Paul Pineda, un notario que reside en la ciudad de Pucallpa y se ha hecho bastante conocido por siempre contratar a músicos de cumbia para las fiestas que realiza en su casa.

