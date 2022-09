Giuliana Rengifo: audios y chats demostrarían que Paul Pineda y su esposa no estaban separados

Giuliana Rengifo: audios y chats demostrarían que Paul Pinedo y su esposa no estaban separados | ATV / Magaly TV, La Firme

Giuliana Rengifo ha afirmado en varias ocasiones que Paul Pineda se encontraba separado cuando fueron ampayados besándose. Sin embargo, la aún esposa del notario le aseguró al equipo periodístico de ‘Magaly TV, La Firme’ que ambos seguían manteniendo un romance cuando su ahora expareja empezó a coquetear con la cumbiambera.

Para poner en aprietos a la cantante nacional, fue la misma Magaly Medina quien hizo público las conversaciones de WhatsApp y las llamadas telefónicas que mantuvo Katherine Tapia. “El señor Pineda la ha desmentido públicamente, ¿no? Incluso con la colaboración de uno de sus hijos”, le dice la ‘Urraca’ en la grabación.

“Señora Magaly, todas esas noticias que se vienen difundiendo la verdad son muy devastadoras para mí. Me han hecho abrir los ojos en muchas cosas que están pasando, mi matrimonio está acabado y yo ya no tengo más que decir. (Cuando Giuliana entró a mi casa) yo estaba casada”, expresó la fiscal.

Paul Pinedo habría mantenido una relación sentimental con su esposa cuando empezó a coquetear con Giuliana Rengifo.

Sospechas fueron desde julio

Las imágenes de Giuliana Rengifo y Paul Pineda besándose fueron difundidas recién en el mes de septiembre; sin embargo, según los reporteros de Medina, Katherine sospechaba desde julio que su esposo mantenía una relación clandestina con la cantante de cumbia.

Díaz no pudo salir al público para dar a conocer sus sospechas debido a su trabajo como fiscal, por lo que le encomendó la tarea de ampayar a su esposo a Magaly Medina. “Yo tengo un cargo importante, soy una persona respetada, busquen al notario, él no dirá que estamos separados. Les aseguro que públicamente no lo dirá”, se lee en uno de los chats.

“Me vi en la desesperación de escribirle pues esa mujer es una sinvergüenza. Mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes (...) Con todo esto, voy a pedir el divorcio. Desgasta esta situación”, aseguró en agosto, cuando se percató que su entonces pareja había subido imágenes de Rengifo bailando en su casa.

Conversación entre Katherina Tapia y reportero de Magaly Medina. (ATV)

Giuliana Rengifo se defiende

La cumbiambero se presentó en ‘Amor y Fuego’ para asegurar que el abogado Paul Pineda es su amigo desde hace unos meses y en diferentes ocasiones la ha contratado para que de un espectáculo. Además, aclaró que el letrado se encuentra separado de su esposa, por lo que no tiene nada malo que salga con él.

“Soy madre y una mujer soltera, acá no estamos hablando de santas, pero nunca me he metido en una relación, no soy de destruir un hogar. Soy una mujer que tiene valores y a mí me da vergüenza Magaly, te lo digo en tu cara, que estés tratando de manchar mi honra porque estás ardida, no superas que estuve con tu notario”, dijo.

Luego de dirigirse a Magaly Medina, Rengifo sacó unas pruebas que demostrarían que efectivamente ella nunca se metió en el matrimonio del notario. Para ello, mostró una conversación de WhatsApp que tuvo Paul Pineda con su exesposa, donde ella le contaba que la producción de la ‘Urraca’ le ofreció más de 1000 dólares por una entrevista.

“Paul, me llamó, me dijeron incluso que me podían pasar con la misma Magaly, que Magaly Medina se siente muy identificada conmigo... pero, que... decida ¿No? Que puede irme ahorita, incluso me siguen llamando, que puedo tomar mi pasaje ahorita e irme ahorita y ellos compran mi pasaje no hay problema y que esté la noche ahí con ellos, que me pagan lo que yo quiera, pero quieren que yo dé mi testimonio”, fue el mensaje de Katherine Tapia.

Giuliana Rengifo se defiende y muestra pruebas para desmentir a Magaly Medina: “Mancilla mi honra”. | Amor y Fuego.

SEGUIR LEYENDO