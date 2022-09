Giuliana Rengifo furiosa con Magaly Medina: “Deja de llamarme para entrevistarme”

Giuliana Rengifo molesta con Magaly Medina. (Facebook)

Giuliana Rengifo responde enfurecida a Magaly Medina. Luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ emitió un informe con los escándalos mediáticos en que estuvo inmersa la cantante de cumbia en toda su trayectoria, Giuliana usó sus redes sociales para responderle de forma contundente a la periodista de ATV.

La cantante piurana afirmó que la producción de Magaly Medina la llama para pactar una entrevista y vaya a su set para responder con respecto a la supuesta relación que tendría con el notario casado, Paul Pineda.

“Ahora sacas mi vida de escándalos, dices Magaly Medina, cuando antes aplaudías mi trabajo”, inicia el mensaje que publicó en su Instagram.

Además, indicó que quisiera verle la cara a la popular ‘Urraca’ para decirle todo el daño que le está causando a ella y su familia con todo lo que difunde en su programa de televisión.

“Deja de llamarme para entrevistarme. Aunque me gustaría verte la cara y mirarte a los ojos para decirte todo el daño que causa tu basura de programa”, posteó en una historia de su red social.

Mensaje de Giuliana Rengifo en su Instagram.

“Magaly Medina, para con esto”

Pero no sería la primera que se dirige a la periodista de espectáculos, ya que horas antes, Giuliana Rengifo apareció en el magazine ‘En Boca de Todos’ para responderle a Magaly Medina. Comenzó asegurando que no está obsesionada ni con ella ni con Alfredo Zambrano. Esto luego de que la ‘Urraca’ indicara que, al parecer, la cantante aún no supera a su esposo.

“Ella dice que tengo una obsesión con el señor (Alfredo) Zambrano, eso es falso. Lo único que busco es que Usted, Magaly Medina, deje en claro que nunca me metí ni en su relación ni en la del doctor Pineda. Él es una persona separada y vive solo”, dijo exaltada.

Asimismo, Rengifo le advirtió que tomará acciones legales si continúa hablando sobre su vínculo con Paul Pineda, pues ya ha dejado en claro que él es una persona separada desde hace algunos meses.

Además, reveló que la polémica que ha desatado su ampay ha ocasionado algunos problemas en su familia, principalmente sus hijas que están en el colegio y dejó entrever que estarían sufriendo de bullying.

“Aténganse a las consecuencias, si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas. Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada hace varios meses, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie te ha sacado la vuelta ni se han metido en tu relación”, sentenció.

Giuliana Rengifo hace advertencia a Magaly Medina y dice que sus hijas sufren bullying. | En Boca de Todos

Magaly Medina le responde: “A mí ningún hombre me ha negado”

La noche del miércoles 21 de septiembre, la polémica periodista se burló de Giuliana Rengifo, asegurando que se ha convertido en una de las mujeres más negadas del Perú, pues el notario pucallpino con el que fue captada besándose apasionadamente señaló que solo son amigos.

“Esta mujer ya debe de estar acostumbrada a que la nieguen. Incluso el notario pucallpino se dio el lujo de decir que solo es su amiga, lo dijo como 50 veces. Qué feo se debe de sentir, yo entiendo ahora, me pongo en el lugar de algunas mujeres y cómo se debe de sentir en su condición, que casi la mayoría de los hombres te nieguen, te desconozcan. No se debe de sentir muy bien. Debe de ser horrible”, añadió.

Finalmente, Magaly Medina señaló que ella nunca ha vivido en carne propia lo que le pasa a Giuliana Rengifo, y es que a diferencia de la cantante de cumbia, la conductora de televisión aseguró que nunca la han negado.

“No sé lo que se siente, a mí ningún hombre me ha negado, nunca me ha escondido, así que no sé que se sentirá. Vamos a preguntarle mejor a alguien”, fue el último mensaje que dio la ‘Urraca’.

Magaly Medina a Giuliana Rengifo: “A mí nunca me han negado”. | Magaly Tv: La firme.

