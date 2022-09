Melissa Klug y Jesús Barco cumplieron 2 años juntos: así celebraron su aniversario

Melissa Klug y Jesús Barco se dedicaron tiernos mensajes en redes. (Instagram)

Pese a la diferencia de edad, Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco han demostrado que el amor todo lo puede. Este jueves 8 de septiembre, la pareja cumplió dos años de relación amorosa. Su celebración consistió en tiernas publicaciones en redes sociales, las cuales se dedicaron una vez el reloj marcó la medianoche.

El primero en gritar su amor a los cuatro vientos fue el deportista de 25 años, quien escribió en sus historias de Instagram: “Feliz 2 años, amor mío, que sean muchos años más de felicidad y contra todo seguiremos luchando, mi reina. Un besote y te amo mucho, mi amor”.

Romántico post de Jesús Barco para Melissa Klug. (Instagram)

La ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en responder sus tiernas palabras. “Te amo, mi alma. 24 meses a tu lado”, le dijo para luego también escribirle un emotivo mensaje en su plataforma.

“Feliz aniversario. 24 meses increíbles a tu lado, mi amor. Jesús, que Dios nos regale muchos años más para seguir disfrutando juntos y cumplir nuestros sueños, mi alma. Te amo”, detalló Melissa Klug en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con el futbolista peruano.

Recordemos que la influencer de 38 años y Jesús Barco se conocieron hace muchos años en Chucuito, Callao. Recién iniciaron su relación en el 2020, luego de que la chalaca terminara su romance con Ítalo Valcárcel.

Melissa Klug envió tierno mensaje a Jesús Barco. (Instagram)

Planes de matrimonio

Para sorpresa de muchos, Melissa Klug se comprometió con Jesús Barco en septiembre de 2021, luego de cumplir su primer año de romance. Pronto anunciaron en diversos medios que se casaría en el 2022; sin embargo, han vuelto a cambiar de opinión y la boda se realizará en el 2023.

Según comentó la empresaria, la decisión de aplazar la ceremonia más importante de su vida tiene un trasfondo y se debe a los planes que cada uno posee por separado.

“Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan. (¿Por tus negocios?) Sí, de eso se trata, por eso vamos a esperar, no estamos desesperados tampoco”, comentó.

Seguido, aseguró que la boda se daría sí o sí, pues en más de una oportunidad ella ha declarado que no se convertiría en la novia eterna del integrante del Sport Boys. “Claro (que me asaré), no como otras novias de futbolistas que son las ‘novias eternas’, pero sí esperar porque una boda te demanda gasto”, señaló en conversación con Trome.

Melissa Klug y Jesús Barco se darán el 'sí' en el 2023. (Foto: Instagram)

En busca de su sexto hijo

La actual pareja de Jesús Barco asistió a una clínica de fertilidad para congelar sus óvulos, pues desea darle un hijo al futbolista de 24 años. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Los detractores han puesto el grito al cielo al saber que la ‘Blanca de Chucuito’ quiere agrandar la familia, la cual está conformada por cinco hijos de tres diferentes parejas.

Yo sí deseo ser mamá, pero no es que ahorita lo esté planificando. Lo que he hecho es criopreservar mis óvulos, que estén congelados para que cuando yo desee ser mamita, haga el procedimiento. No es que sea ahorita, es porque las mujeres vamos contra el reloj”, comentó para ‘América Espectáculos’.

Cuando la reportera del canal le preguntó qué opinaba sobre las críticas que ha estado recibiendo en los últimos días, Klug respondió entre risas: “Es mi cuerpo, es mi decisión, yo lo voy a criar. No sé, (como si me fueran) a ayudar con la leche, los pañales”.

