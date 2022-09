Ethel Pozo y su reacción cuando le preguntan sobre la posibilidad de tener hijos con Julián Alexander. (América Espectáculos)

Ethel Pozo y Julián Alexander contrajeron matrimonio el último sábado 10 de setiembre y decidieron ir al Caribe de luna de miel. La feliz pareja no dejó de recorrer diversas playas de Curazao para celebrar su amor. Hace algunos días llegaron de su viaje y la conductora de ‘América Hoy’ habló sobre la posibilidad de volver a ser madre.

Como se sabe, la presentadora de América TV se casó en el 2004 con el fotógrafo Fernando Garabán. Fruto de su relación tuvieron a su primera hija y dos años después, en el 2007, salió embarazada nuevamente teniendo a su última primogénita. Al poco tiempo, se divorciaron y se sabe que vive en Estados Unidos, posiblemente, desempeñándose en la industria fotográfica.

Durante una entrevista a las cámaras de ‘América Espectáculos’, Ethel Pozo no pudo esquivar las interrogantes de la reportera que quiso saber sobre sus planes de convertirse en mamá otra vez con Julián Alexander. Si bien, la hija de Gisela Valcárcel no descartó la idea de traer al mundo un bebé, dejó en claro que por el momento no es algo en lo que esté pensando.

“No, se viene trabajar duro y parejo hasta diciembre planificar el próximo año, tenemos muchos sueños, muchas ilusiones pero paso a paso. Hemos estado casi todo el año pensando en la boda que hoy decía: ‘ya, concentrarnos en cada cosa que de repente hemos dejado de lado un poco’, así que ya estamos aquí al 1000 por ciento”, dijo para el espacio matutino.

En otro momento, fue consultada sobre los diversos titulares que generaron los entretelones en su boda como cuando Christian Domínguez se quitó la camisa o Edson Dávila se subió a una mesa y fue bajado por Gisela Valcárcel. Según señaló la conductora, no pudo informarse de todo lo que salió en la prensa por la poca señal que tenían.

“No hemos visto nada porque, teníamos poquísimo wifi, y no hemos estado muy conectados. Ahora estoy feliz y concentrada en lo primordial”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Ethel Pozo se encuentra en playas caribeñas disfrutando de su luna de miel. | Instagram

La luna de miel de Ethel y Julián

Ethel Pozo y Julián Alexander decidieron irse de luna de miel a las playas de Curazao, una isla neerlandesa del Caribe. A través de las redes sociales, no dudaron en compartir varios momentos de sus vacaciones. Ambos, disfrutaron de un buen momento, así como del mar y la comida que le ofrecieron en el lugar que se encontraron.

Asimismo, mostraron el ritual que hicieron para que su amor sea para toda la vida y nunca se termine, al menos así le dijeron los pobladores de la isla de Curazao. Según le explicó una persona, para que su relación nunca acabe, ellos debían de escribir sus nombres en un candado, luego cerrar este objeto de seguridad en una de las estructuras que hay en la playa y finalmente tirar la llave al mar.

Muy emocionados por este ritual, Ethel Pozo y su flamante esposo fueron a un centro comercial a comprar lo que necesitaban. Además, la encargada de escribir los nombres fue la misma conductora de televisión, quien en todo momento le consultaba al productor si estaba de acuerdo con lo que iban a hacer.

Tras haber completado sus datos, como nombre y la fecha de su boda, la engreída de Gisela Valcárcel le pidió a Julián Alexander que ponga el candado en la estructura para que finalmente su amor sea eterno.

Ethel Pozo y Julián Alexander se prometen amor eterno al escribir sus nombres en candados durante luna de miel. | Instagram

