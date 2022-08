Melissa Klug cobra hasta 1800 dólares por hacer publicidad en sus redes sociales: este es su tarifario

Melissa Klug cobra hasta 1800 dólares por publicidad en redes sociales | América TV / América Hoy

Melissa Klug ha demostrado ser toda una mujer de negocios. Gracias a la popularidad que goza en redes sociales, la ‘Blanca de Chucuito’ logra ganar hasta 1800 dólares por promocionar el producto o servicio de una marca en sus plataformas oficiales, según el tarifario que difundió el programa ‘América Hoy’.

Como se sabe, la expareja de Jefferson Farfán estudió para ser aeromoza; sin embargo, no llegó a sacar su título porque nunca se desempeñó en dicho puesto. Actualmente, a sus 38 años, se dedica a sus hijos y a su trabajo como influencer, el mismo que le ha permitido costear un lujoso estilo de vida.

Melissa puede ganar hasta 400 dólares por subir a una historia de Instagram publicitando un emprendimiento y 1000 dólares por una publicación en su plataforma. En caso de hacer un feed en Instagram, este tiene un valor de 1500 dólares. Una sola publicación en IGTV o Tik Tok tiene el costo de 1800 dólares.

El tarifario de Melissa Klug para promocionar marcas en redes sociales asciende a los 1800 dólares; es decir, casi 7 mil soles.

Cabe resaltar que la matriarca de las Klug ha negado en más de una oportunidad depender económicamente de sus exparejas, Jefferson Farfán y Abel Lobatón, como así se especula en redes sociales.

“Yo no me beneficio del dinero de él, ni de ninguno de los papás de mis hijos. Ellos han cumplido lo justo. Con Jefferson tengo un acuerdo, que los beneficiarios son mis hijos. Yo trabajo. Y bueno, que la gente siga opinando porque a las finales es mi vida y yo la vivo”, señaló a ‘América Espectáculos’.

En esa misma entrevista, reafirmó que sacó adelante a sus hijos sin ayuda. “Eso lo diré siempre. El hecho que yo haya tenido una relación larga con el papá de mis hijos, que esté un techo y una comida, no quiere decir que él me haya ayudado a aportar en toda su crianza, medicina, educación, vestimenta. Eso no se puede comparar con todo lo global que es mantener a tus hijos”, sostuvo Melissa Klug.

Melissa Klug asegura que mantiene una relación cordial con Jefferson Farfán. (Infobae)

Hijas de Melissa Klug también son influencers

Al igual que su madre, las jóvenes obtienen grandes ganancias gracias a sus plataformas. Un equipo de investigación del programa ‘América Hoy’ se comunicó con la manager de las hermanas Klug y le consultó sobre los precios que cobran cada una de ellas para hacer publicidad a algunas marcas en redes sociales.

Al inicio, la representante fue consultada sobre los precios que maneja Samahara Lobatón para publicitar una marca a través de su cuenta de Instagram. De inmediato, indicó que el costo es de 150 dólares por publicar solo una historia.

Seguido, detalló el costo de la publicidad en manos de la mayor de las hermanas, Gianella Marquina. La joven es quien más cobra de las tres y tiene una tarifa de 200 dólares por historia. Finalmente, la menor de todas, Melissa Lobatón, es quien menos ingresos tiene. La joven cobra 450 soles por publicar una historia de algún emprendimiento.

Sin embargo, la manager de las hermanas aclaró que en caso de que el cliente quiera que las tres hermanas publiciten su marca, se podría hacer un descuento especial.

Las tarifas de las hijas de Melissa Klug por publicidad. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO