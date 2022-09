Érika Villalobos se refirió a Aldo Miyashiro y reveló cuál es su relación actual con el conductor

Érika Villalobos habló sobre Aldo Miyashiro, su expareja y padre de sus hijos.

Han pasado cinco meses desde que Aldo Miyashiro protagonizó un sonado ampay con Fiorella Retiz, su exreportera de ‘La Banda del Chino’. Desde entonces, el conductor de América TV se encuentra separado de Érika Villalobos, madre de sus hijos y con quien compartió más de 12 años de matrimonio.

Mucho se dice sobre una posible reconciliación; sin embargo, el conductor de ‘La Banda del Chino’ ha dejado en claro que esa decisión no depende de él, sino de la actriz. “Es una mujer maravillosa, íntegra y tenemos hijos en común. Ahora lo que importa es que nuestros hijos estén protegidos. No sabemos qué pueda pasar”, mencionó a Infobae meses atrás.

Justamente sobre este punto volvió a ser consultada la artista nacional, quien pronto protagonizará la puesta en escena “Da Capo” junto a Villalobos Arana y al actor Joaquín Escobar el 15 y 16 de octubre en el Gran Teatro Nacional.

“Solo te voy a decir que estoy muy bien, no quiero hablar de ese tema porque luego nos olvidamos de ‘Da Capo’”, fue lo único que respondió en diálogo con El Comercio, demostrando así que mantiene una relación cordial con su expareja, pero que aún prefiere no ventilar detalles de su vida privada.

Erika Villalobos mantiene una relación cordial con Aldo Miyashiro tras el escándalo mediático por infidelidad.

Además, señaló que no se siente incómoda con las preguntas que recibe en redes sociales, donde los usuarios se muestran curiosos sobre su relación con Aldo Miyashiro. “Es una locura, pero yo siempre agradezco muchísimo al público que está ahí, que ve mi trabajo, porque finalmente uno como actor, como artista, no es nada sin este. Yo entrego mi trabajo, mi vida personal es mía”, sostuvo.

Cabe resaltar que, a inicios de agosto, Érika Villalobos dejó en claro que no ha retomado su romance con el actor nacional, pero que seguirá viéndolo debido a su rol como padres. “No he vuelto con él. Nos seguiremos viendo en su casa o la mía. También vamos a viajar en familia varias veces, porque nuestros hijos no van a tener que ‘pagar pato’ por nuestros errores. Queremos una familia unida”, resaltó al diario Trome.

Érika Villalobos y sus jóvenes pretendientes

En entrevista con Christopher Gianotti, la actriz de 48 años revelóeque gente mucho menor que ella se le han insinuado en redes sociales desde que se hizo pública su separación de Aldo Miyashiro.

“Seguramente, pero no me acuerdo. No me gustan los mocosos (...) Aunque, en las redes sí un montón, y hay algunos más ‘picantes’ que otros. De todas maneras, sí. Lo que pasa es que no me han visto en persona y, cuando vean mis arrugas, se van a olvidar. Ahora hay filtros, pero espera que me vean en persona”, dijo la ex ‘Torbellino’.

Sus palabras ocasionaron que Giannotti mostrara su desacuerdo. “Eso es mentira, modestia total”, aseveró y rápidamente Villalobos aseguró que bloquea a todas aquellas personas que son irrespetuosos con ella. “Yo los bloqueo. En mis redes sociales, alguien puede tener una opinión diferente conmigo, pero cuando son crueles o faltosos, lo bloqueo. En mis redes no hay eso”.

En esa misma línea, dejó en claro que prefiere no tener ningún vínculo con hombres menores a 47 años, pues no tendrían las características necesarias para entablar una conversación interesante o lo que busca para una próxima relación.

Érika Villalobos dejó en claro que conversaría con hombres jóvenes si leen un libro antes. (Captura)

