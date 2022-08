Érika Villalobos aclara que no regresó con Aldo Miyashiro: “No quiero pensar en una reconciliación”

Érika Villalobos y Aldo Miyashiro se separaron a causa de una infidelidad. (Foto: Composición)

Érika Villalobos no habla de su vida privada, sin embargo, no tiene ningún reparo con responder cuando le preguntan sobre su situación con Aldo Miyashiro. De manera muy amable, la experimentada actriz responde lo que desea responder, ni más ni menos.

La artista se muestra más clara en sus decisiones y resalta la fortaleza que ha tenido desde el día uno en que su esposo fue captado con la reportera Fiorella Retiz en besos y abrazos. A partir de ahí, la relación se disolvió y lo único conservan los actores es una relación de padres.

En una entrevista para un diario local, Érika Villalobos fue consultada sobre su situación actual con Aldo Miyashiro, a lo que ella respondió muy claramente: “No he vuelto con él”.

Asimismo, indicó que no son pareja y que conservan una amistad por sus hijos, ya que están “en una edad complicada” . Además, tienen negocios juntos. “ Nos seguiremos viendo en su casa o la mía”, dijo la también cantante a Trome.

En otro momento, Villalobos resaltó que habrán muchas especulaciones cuando se le vea en ocasiones con Aldo, sin embargo, es consiente que el error que cometen los padres no tiene por qué perjudicar a los hijos. Asimismo, señaló que ellos seguirán viajando en familia cuantas veces lo deseen.

“También vamos a viajar en familia varias veces, porque nuestros hijos no van a tener que ‘pagar pato’ por nuestros errores. Queremos una familia unida”, resaltó.

No piensa en una reconciliación

Consultada por si existe la posibilidad de regresar, la integrante del fenecido grupo Torbellino indicó que prefiere no pensar en ello. “No quiero pensar en eso, lo importante será siempre llevarnos bien”, dijo.

Érika Villalobos se atrevió a hablar también sobre qué le dijo a sus hijos cuando salió a la luz el ampay, además de cuál es su objetivo hoy en día.

“(Les dije) No se preocupen, todo va a estar bien, se va a acomodar. Estoy muy segura de lo que hago. No soy calculadora, pero cuando me pasa algo, sé lo que debo hacer”, indicó la actriz, quien señaló que está enfocada en su papel de madre y en su carrera como actriz.

“Aunque se debe pensar siempre en uno, inevitablemente dejas de ser lo más importante. Voy a estar bien si mis hijos también lo están. Me voy a sentir realizada si veo que cumplen sus sueños”, aseguró la artista nacional, quien se encuentra promocionando la obra ‘Madres, el musical’, la cual se presentará desde el 13 de agosto en el Teatro Municipal.

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos fueron captados regresando de Estados Unidos

El pasado 1 de agosto, Amor y Fuego presentó las fechas del retorno al Perú de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos. En el certificado de movimientos se lee que los aún esposos regresaron a Lima la mañana de este 01 de agosto. Pero eso no es todo, Rodrigo González mostró un video que sus seguidores le enviaron como evidencia de que las figuras volvieron en el mismo avión.

En las imágenes se ve al conductor de TV pasando el control de migraciones y a la extorbellino a un lado no muy lejos de él. “Ahí están los dos, intentado no pararse muy cerca, mascarilla, gorra, quisieron pasar inadvertidos. Esta es la primera vez que se les ve después (de la infidelidad). Es indiscutible, son Aldo y Érika. Se fueron juntos y regresaron juntos”, dijo el popular ‘Peluchín’ en aquel entonces.

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos son captados en el aeropuerto de Perú regresando juntos de Estados Unidos. (VIDEO: Willax TV)

SEGUIR LEYENDO: