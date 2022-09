Candidata Elizabeth León considera que Gonzalo Alegría debería renunciar a su postulación (Latina Noticias)

La candidata a la alcaldía de Lima del partido Frente de la Esperanza, Elizabeth León, consideró que el postulante Gonzalo Alegría Varona, de Juntos por el Perú, debería renunciar a su candidatura, luego que se divulgara que su hijo lo habría denunciado en abril de 2021 por atentado psicológico y sexual en la Comisaría de “Orrantia del Mar”, ubicada en San Isidro.

“Yo creo que sí (debería renunciar). Yo lo haría si me hubiera tocado vivir esa situación, que compromete mucho el tema moral y el tema valores, si todo es cierto, tal como se dice. Yo sí hubiera tomado esa decisión de retirarme. (...) Uno tiene que comprometerse con sus propuestas y hacer una defensa como seres humanos”, expresó Elizabeth León en entrevista a Latina Noticias.

“Nuestra condición humana hace que, como padres, seamos los primeros defensores de nuestros hijos. Imagínense si nosotros los agredimos. Eso ya tiene un significado mucho mayor”, añadió.

La candidata también indicó que le parece correcto que el partido Juntos por el Perú haya tomado una posición al respecto. Sin embargo, precisó que la renuncia de Gonzalo Alegría dependerá del propio candidato.

“Dependerá de él. El tema de la exclusión lo tiene que asumir el candidato. La decisión está en sus manos”, señaló.

Elizabeth León es la única mujer que postula a la alcaldía de Lima. (Andina)

Propuestas de León

En cuanto a seguridad, la candidata manifestó que implementará la prevención con un componente de inteligencia para identificar las zonas de delito con tecnología.

“Tenemos que tener un serenazgo que haga una labor de inteligencia para la detección. Sobre todo, en los puntos rojos donde ocurre la mayor cantidad de actos delictivos”, dijo.

Otra de las propuestas de Legón es generar oportunidades de empleo para los vecinos de Lima, entre ellas incorporar al mercado laboral a mujeres que han sido víctimas de violencia.

En su plan de gobierno se indica que, además, se brindará a estas una “permanente asistencia psicológica”.

Gonzalo Alegría se defiende

Por su parte, el miércoles por la noche, Gonzalo Alegría, salió a defenderse de las acusaciones en su contra. A través de un hilo compartido y publicado en su cuenta oficial de Twitter, el postulante aseguró que todo se trata de una falsedad.

“Como he mencionado anteriormente, yo no tengo denuncias. #Yosíestoylimpio. Y como candidato a la alcaldía, me manifiesto buscando ser siempre #transparente y poder contar con su #confianza siempre. La denuncia que hace mención la periodista Laura Grados es falsa, tal documento -en el que se me acusa de violencia sexual- no existe”, sostuvo el integrante de Juntos por el Perú.

“Lamentablemente, se trata un problema ocasionado por mi hijo, quien se vio envuelto en disputas legales por bienes e -influenciado por su madre- inventó una historia que le permitiera obtener patrimonios en España”, agregó.

Gonzalo Alegría asegura que no renunciará a su candidatura.

