‘Magaly TV La Firme’: El rating que logró con el ampay de Giuliana Rengifo besando a notario pucallpino

El último lunes 19 de setiembre, el nombre de Giuliana Rengifo volvió a sonar fuerte en la farándula peruana luego de que ‘Magaly Tv La firme’ anunciara en horas de la tarde un nuevo ampay donde se ve a la cumbiambera besándose apasionadamente con un notario que vive en la ciudad de Pucallpa. Las alarmas se encendieron cuando se dio a conocer que el abogado identificado como Paul Pineda se encuentra casado desde hace 20 años con una fiscal de dicha región del Perú, según información del Reniec.

En las imágenes se puede observar a ambas personas saliendo de una fiesta y antes de que la cantante se suba a un automóvil, se dan múltiples besos. Todo parece indicar que los televidentes estuvieron atentos cuando se anunció que los protagonistas del ampay eran la artista nacional y un ‘notario casado’.

Giuliana Rengifo besa apasionadamente a notario pucallpino que está casado con una fiscal. | Magaly Tv: La firme.

Esto dio pie a que muchos comenzaran a especular que se podría tratar del esposo de Magaly Medina. Por ello, el público no quise perderse la última edición del espacio televisivo y le otorgó altas cifras en la tabla general del rating, según los datos difundidos por Ibope Media.

De acuerdo a la lista de los programas más vistos del 19 de setiembre, ‘Magaly TV La Firme’ se ubicó en el sexto lugar con 12.2 puntos de rating en Lima, mientras que en Lima +6 Ciudades tuvo 11.2 puntos. El primer lugar se lo llevó la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ con 23.5 de rating en Lima y 23.6 en Lima +6 Ciudades.

Giuliana Rengifo se defiende y saca pruebas para desmentir a Magaly Medina

Giuliana Rengifo llegó hasta el set de ‘Amor y Fuego’ para limpiar su honra. De acuerdo a la cumbiambera, Paul Pineda es su amigo desde hace unos meses y en diferentes ocasiones la ha contratado para que de un espectáculo. Además, aclaró que el letrado se encuentra separado de su esposa, por lo que no tiene nada malo que salga con él.

Asimismo, la cantante se dirigió a Magaly Medina para asegurarle que está dispuesta a responderle directamente, pues cuando se trata de defender su honor no hay nada que la detenga. “Basta, ¿quieres ser directa?, entonces podemos conversarlo, pero por favor, deja de estar mancillando mi honra como mujer. Yo soy Melissa Paredes que me quedo callada, no tengo rabo de paja, absolutamente, no tengo vicio alguno”

En otro momento, la artista nacional mostró una conversación de WhatsApp que tuvo Paul Pineda con su exesposa, donde ella le contaba que la producción de la ‘Urraca’ le ofreció más de 1000 dólares por una entrevista y confirmando que ellos no tienen ninguna relación amorosa, más que el de padres.

“Paul, me llamó, me dijeron incluso que me podían pasar con la misma Magaly, que Magaly Medina se siente muy identificada conmigo... pero, que... decida ¿No? Que puede irme ahorita, incluso me siguen llamando, que puedo tomar mi pasaje ahorita e irme ahorita y ellos compran mi pasaje no hay problema y que esté la noche ahí con ellos, que me pagan lo que yo quiera, pero quieren que yo dé mi testimonio”, dijo.

Giuliana Rengifo se defiende y muestra pruebas para desmentir a Magaly Medina: “Mancilla mi honra”. | Amor y Fuego.

