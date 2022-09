Giuliana Rengifo se defiende y muestra pruebas para desmentir a Magaly Medina: “Mancilla mi honra”. | Amor y Fuego.

No se quedó callada. Giuliana Rengifo llegó hasta el set de ‘Amor y Fuego’ para limpiar su honra, esto luego que el programa ‘Magaly Tv: La firme’ difundiera un ampay en el que aparece besando apasionadamente a un notario que aún se encuentra casado.

De acuerdo a la cumbiambero, el abogado Paul Pineda es su amigo desde hace unos meses y en diferentes ocasiones la ha contratado para que de un espectáculo. Además, aclaró que el letrado se encuentra separado de su esposa, por lo que no tiene nada malo que salga con él.

Giuliana Rengifo también aprovechó las cámaras del magazine conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre para enviarle un mensaje directo a la ‘Urraca’, indicando no que no iba a permitir que manchen su honra y la intenten dejar como la que se metió en un matrimonio.

“Soy madre y una mujer soltera, acá no estamos hablando de santas, pero nunca me he metido en una relación, no soy de destruir un hogar. Soy una mujer que tiene valores y a mí me da vergüenza Magaly, te lo digo en tu cara, que estés tratando de manchar mi honra porque estás ardida, no superas que estuve con tu notario”, dijo.

Asimismo, la cumbiambero le dijo a Magaly Medina que ella, a diferencia de Melissa Paredes, se encuentra dispuesta a responderle directamente, pues cuando se trata de defender su honor no hay nada que la detenga.

“Basta, ¿quieres ser directa?, entonces podemos conversarlo, pero por favor, deja de estar mancillando mi honra como mujer. Yo soy Melissa Paredes que me quedo callada, no tengo rabo de paja, absolutamente, no tengo vicio alguno”, agregó.

Giuliana Rengifo fue ampayada por investigadores de Magaly Medina. (Instagram)

Saca sus pruebas

Luego de dirigirse a Magaly Medina, Giuliana Rengifo sacó unas pruebas que demostrarían que efectivamente ella nunca se metió en el matrimonio del notario. Para ello, mostró una conversación de WhatsApp que tuvo el Paul Pineda con su exesposa, donde ella le contaba que la producción de la ‘Urraca’ le ofreció más de 1000 dólares por una entrevista.

“Paul, me llamó, me dijeron incluso que me podían pasar con la misma Magaly, que Magaly Medina se siente muy identificada conmigo... pero, que... decida ¿No? Que puede irme ahorita, incluso me siguen llamando, que puedo tomar mi pasaje ahorita e irme ahorita y ellos compran mi pasaje no hay problema y que esté la noche ahí con ellos, que me pagan lo que yo quiera, pero quieren que yo dé mi testimonio”, dijo.

“Que yo he visto la infidelidad de la señora Rengifo contigo ¿No? Y cosas así, les he cortado, les he dicho que los voy a denunciar si me siguen llamando... quiero estar tranquila Paul, quiero estar tranquila por favor... mira mis hijos en Lima, mi casa sola, ya no voy al trabajo, me siento triste y encima con esto de la Magaly... déjame tranquila, no he dicho nada que te pueda dañar”, añadió.

