Paul Pineda, el notario que protagonizó un ampay con Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo besa apasionadamente a notario pucallpino que está casado con una fiscal. | Magaly Tv: La firme.

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo se encuentra en boca de todos, debido a unas imágenes que fueron difundidas la noche del 19 de septiembre por el programa de Magaly Medina. En el informe se puede ver a Giuliana besando a un hombre aparentemente casado y que sería un notario que vive en la ciudad de Pucallpa.

Pero quién es el sujeto que habría conquistado el corazón de la bella cantante, además de ser galante con ella y darle detalles como haberla preparado una fiesta de cumpleaños sorpresa a Rengifo.

Según la periodista de ATV, el sujeto es identificado como Paul Richard Pineda Gavilán, de 45 años y según su ficha Reniec se registra como casado. Nació en la ciudad de Ica, pero vive hace más varios años en la ciudad de Pucallpa.

Ficha Reniec de Paul Pineda. Captura de Magaly TV: La Firme.

Sería abogado y tendría varias notarias en la ciudad del oriente de nuestro país con el nombre de ‘Notaria Pineda’.

De acuerdo al programa ‘Magaly TV: La Firme’ estaría casado hace 20 años con la fiscal Katherine Tapia, con quien tiene tres hijos varones, menores de edad.

Además, según sus redes sociales es un próspero empresario porque publica instantáneas de los viajes que ha realizado a Europa, México, Estados Unidos, entre otros países.

Paul Richard Pineda en viajes. (Facebook)

Paul Richard Pineda en viajes. (Facebook)

Y cuando se trata de festejar su cumpleaños, también es asiduo de contratar a figuras del espectáculo como el año pasado que en pleno estado de emergencia realizó una fiesta con los cantantes Tony Rosado, Centella, Tommy Portugal y Estrella Torres.

Paul Pineda celebra cumpleaños con cantantes Centella, Estrella Torres y Tommy Portugal. (Facebook)

Además, no solo conocería a estos artistas peruanos si no que tendría amistad con ellos, ya que Tommy Portugal, Centella y Estrella Torres aparecen en varias reuniones familiares del doctor, Paul Pineda.

De acuerdo a su cuenta de Facebook e Instagram tiene muy pocas fotos con su esposa, en su mayoría son con sus hijos y realizando actividades como una persona soltera o en su caso separado. Llama mucho la atención que siendo un hombre especializado en Derecho y que tiene una notaria no haya realizado los papeles de su divorcio.

Giuliana Rengifo afirma que notario es solo su amigo

Por su lado Giuliana Rengifo se ratificó al señalar que el señor Paul Pineda es un hombre separado y su relación con él es solo de amigos porque ella está soltera. Además, indicó que tiene pruebas para demostrar que el notario es un hombre soltero.

“Paul es mi amigo y es un hombre separado, tengo pruebas de lo que digo. Además, yo estoy soltera. Todo está bien, gracias a Dios. No tengo una relación con él, es mi amigo. No tengo una relación formal con nadie. Puedo decir que es un buen amigo y gran persona, además, me da trabajo también”, señaló en una entrevista al diario El Popular.

Asimismo, comentó que el trabajo que hace Magaly Medina y el informe que publicó el último lunes está dañando su honra y buen nombre. “Que investigue más antes de dañar honras. Él es separado”. Finalmente, le pide a la comunicadora de ATV que la deje tranquila.

Diferencias entre Giuliana Rengifo y Magaly Medina

Como se sabe, Giuliana Rengifo y Magaly Medina tienen una enemistad declarada, debido a que, cuando la popular ‘Urraca’ y su esposo Alfredo Zambrano se separaron por un año antes de tomar la decisión de casarse, el notario salió con algunas mujeres y entre ellas fue la cumbiambera del norte del país.

Por mucho tiempo Giuliana no quiso dar detalles de dicha salidas, pero en noviembre del 2021 reveló que había salido por el lapso de casi dos meses y que su romance no funcionó debido a que no se veían mucho tiempo.

“En ese mes y medio fue tan pocas veces que nos veíamos, pero sí se preocupó por mí. (...) Si iba a su casa, si conozco. Fui a una casa con piscina, pero no me metí, no me gusta. (...) Quiero dejar en claro que yo no me metí en ninguna relación, yo salí con el señor, estuvimos un tiempo, se terminó y ¿cuál es el pecado?”, recalcó Rengifo, en una entrevista para ‘Amor y Fuego’.

En aquella oportunidad, la periodista decidió responder, indicando que su esposo tenía todo el derecho que comer algún “snack” si deseaba, pues en aquel tiempo estaba soltero. Mientras que Zambrano optó por minimizar la situación, aclarando que salió con varias personas cuando estaba distanciado de Medina, “pero nada especial”.

Giuliana Rengifo fue ampayada por investigadores de Magaly Medina. (Instagram)

