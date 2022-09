Giuliana Rengifo y las veces que ha sido vinculada con un notario

Giuliana Rengifo asegura que notario casado es solo su amigo. | Instagram

Giuliana Rengifo es noticia una vez más luego que Magaly Medina difundiera este lunes 19 de septiembre un ampay de la cantante besando a un notario que está casado. Sin embargo, esta no es la primera vez que la cumbiambera es vinculada con un hombre que se dedica a esta profesión. Esta sería la segunda vez.

La primera fue cuando ella misma dijo que había tenido una relación con el hoy esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano. En noviembre del 2021, Giuliana Rengifo contó que en efecto había tenido un romance con el notario, cuando estaba separado de la periodista. Sin embargo, nunca habló al respecto por temor a las críticas.

“En ese mes y medio fue tan pocas veces que nos veíamos pero sí se preocupó por mi. (...) Sí iba a su casa, si conozco. Fui a una casa con piscina, pero no me metí, no me gusta. (...) Quiero dejar en claro que yo no me metí en ninguna relación, yo salí con el señor, estuvimos un tiempo, se terminó y ¿cuál es el pecado?”, recalcó Rengifo, en aquella ocasión para ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, aclaró que nunca se sintió engañada, pues ella estaba segura que en ese tiempo él estaba soltero.

“Yo no me siento engañada, (...) le deseo la felicidad del mundo. ¿Si estaba enamorada? No estaba enamorada, me dejé cortejar, la pasamos bien, estaba soltera, él estaba bien, ¿eso es pecado? ¿Si me llamaba mi amor? Sí”, contó.

En aquella ocasión, la periodista decidió responder, indicando que su esposo tenía todo el derecho que comer algún “snack” si deseaba, pues en aquel tiempo estaba soltero. Mientras que Alfredo Zambrano optó por minimizar la situación, aclarando que salió con varias personas cuando estaba distanciado de Magaly Medina, “pero nada especial”.

Giuliana Rengifo piensa que Magaly Medina es una víctima de Alfredo Zambrano.

Ampay con notario

Meses después, Giuliana Rengifo está siendo involucrada con otro notario. Sin embargo, esta vez es la propia Magaly Medina quien sacó las imágenes, aclarando que ella habla con pruebas. “Ese en significado del ampay”, señaló.

Asimismo, señaló que no lo hace de ardida ni dolida. “Aquí nadie tiene corona”, resaltó, dejando claro que si fueras las imágenes de su esposo con otra mujer, también lo expondría.

“Este es el ampay que de repente puede decir: ‘Ah, Magaly seguro lo hizo porque está ardida, está dolida’. Yo no estoy ardida ni dolida con nadie. Primero, soy una mujer tan segura de mi misma que me considero tan inteligente y guapa, que no me comparo jamás con nadie, porque no hay que hacerlo. La personas no tenemos que compararnos con el resto. Las comparaciones en este caso son inútiles”, indicó.

Dicho esto, la periodista expuso el ampay este lunes 19 de septiembre. En las imágenes se puede ver a la cantante besando a un notario pucallpino llamado Paul Pineda, quien de acuerdo a la información del Reniec está casado desde hace 20 años con una fiscal de dicha región del Perú, con la que tiene tres hijos que son menores de edad.

Esta sería la segunda vez que se le vincula con un notario. Sin embargo, ahora es la cantante quien aclara que no existe ninguna relación entre ellos, solo son amigos.

“Paul es mi amigo y es un hombre separado, tengo pruebas de lo que digo. Además, yo estoy soltera. Todo está bien, gracias a Dios”, indicó Giuliana a El Popular.

La intérprete de cumbia remarcó que Paul y ella solo están saliendo. “No tengo una relación con él, es mi amigo. No tengo una relación formal con nadie. Incluso, tengo una amistad con el hijo mayor de Paul”, acotó.

Para Giuliana, Magaly Medina solo busca hacerle daño con el informe presentado. “Sí, creo que Magaly me quiere hacer daño. Que investigue más antes de dañar honras. Él es separado”, aseguró.

