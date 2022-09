Perú vs México: Alexander Callens analizó a los ‘aztecas’ a poco del amistoso en Estados Unidos

El defensor nacional describió las cualidades de los 'aztecas'. También se refirió a su presente en New York City FC. (Video: Alonso Inca)

La selección peruana medirá fuerzas ante su similar de México el próximo sábado 24 de setiembre a las 20:00 horas (horario peruano) en un duelo amistoso a disputarse en Estados Unidos. Será el primer cotejo oficial bajo el mando de Juan Reynoso, por lo que todos los jugadores convocados tratarán de llenarle los ojos para formar parte de su proyecto de cara al Mundial del 2026. En ese sentido, Alexander Callens se refirió a este partido y analizó las virtudes del rival.

Antes que todo, el zaguero mostró su felicidad por formar parte de la primera convocatoria de la ‘bicolor’. “Estoy contento por ser convocado. Siempre estoy feliz de representar a mi país. Cuando estoy en la selección, estoy como un niño ahí (risas). Ahora me reuniré otra vez con mis compañeros”, aseguró a los periodistas luego del encuentro entre New York City FC (su equipo) y el New York Red Bulls.

Del mismo modo, dio a conocer su desconcierto por lo que será este reciente proceso con el ‘Cabezón’. “Es un nuevo entrenador, vamos a ver lo que me pide, qué es lo que quiere. Todo nuevo y va a ser muy bonito”, dijo.

En eso, tuvo palabras sobre el enfrentamiento contra los dirigidos por Gerardo ‘Tata’ Martino, elenco que elogió por su estilo de juego y sus hinchas. “Vamos a enfrentarnos a México, que es un gran equipo, que se está preparando para ir al Mundial. Todos saben cómo es, un equipo que presiona mucho, juega muy bien con el balón, tiene mucha afición. Espero que sea un gran partido para que la gente disfrute y la pase bien”, sostuvo.

Hay mucha expectativa por conocer cómo jugará Perú ante el ‘Tri’. Como se mencionó líneas arriba, será la primera vez de Juan Reynoso como técnico del combinado patrio ante una selección que conoce muy bien, pues trabajó durante cinco años dirigiendo a clubes como Puebla y Cruz Azul (incluyendo el filial). De ahí que conozca en detalles cómo es el trabajo de los ‘aztecas’.

Juan Reynoso dirigió al equipo de la Liga MX en un amistoso ante el de la MLS llamado 'All-Star Game' que se jugó el 2021. USA TODAY Sports

Alexander Callens en New York City FC

Por otro lado, el exfutbolista de Sport Boys manifestó su alegría por haber sido elegido el mejor del clásico ‘neoyorquino’, que finalmente ganó su equipo por 2-0. “Muy feliz por ser el jugador del partido, pero eso no es algo que me haga sentir muy bien. La verdad es que es el trabajo de todos, en conjunto. Se vio un equipo unido, que laboró mucho. Jugamos una final hoy (ayer) y creo que estos tres puntos nos ayudaron mucho a agarrar mucha confianza para lo que se viene”, declaró.

Asimismo, el jugador de 30 años reconoció que su equipo atraviesa un buen momento colectivo, pero que a su vez, el parón por fecha FIFA les ayudará para descansar y reponer energías. “Creo que es la primera vez que le ganamos dos veces al Red Bull en un año. Estamos en un buen momento y ahora hay un parón. Creo que es importante para nosotros porque veníamos de jugar cada tres días y hoy nos ponen el partido a la una de la tarde…Son cosas que pasan, pero creo que el equipo se olvidó de eso, se entregó y eso se vio reflejado en el campo”, agregó.

Alexander Callens elegido jugador del partido del New York City FC vs New York Red Bulls. (NYCFC)

En dicho compromiso, el defensor marcó el gol que abrió el marcador. Esto sucedió apenas al minuto de juego. Maximiliano Moralez cobró un tiro de esquina a favor de los ‘celestes’, que luego Santiago Rodríguez pudo desviar para que Callens colocara el 1-0 por intermedio de un cabezazo. El segundo llegó también en el primer tiempo. Específicamente a los 23′, un centro de Gabriel Pereira terminó en los pies de Rodríguez, quien pudo definir ante la salida del arquero contrario.

Con este resultado, el New York City FC se ubica en la cuarta posición de la Conferencia Este de la MLS con 49 puntos. A falta de dos fechas para que culmine la primera etapa, Alexander y compañía se meterían a la siguiente fase del certamen.

Resumen del New York City 2-0 New York Red Bull. (ESPN)

SEGUIR LEYENDO