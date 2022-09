“Lloré cuando me pusieron Bartola”: Confesiones y declaraciones más polémicas de Esther Dávila

Bartola y su última entrevista en Maloko Podcast.

La cantante Esther Dávila se presentó en Moloko Podcast para presentar su último disco, donde no solo dio detalles de este nuevo material, sino también se refirió a otros temas, entre ellos sobre cómo reaccionó cuando Augusto Polo Campos, su maestro y creador, la nombró Bartola; su supuesta enemistad con Eva Ayllón, la imitación de Carlos Álvarez, la población afroperuana y más.

Como se recuerda, Bartola causó revuelo en las redes este último fin de semanas con sus últimas declaraciones, donde señala que no se considera afroperuana. “Yo soy peruana”, indicó en el programa de YouTube.

Su infancia y carencias

“Yo escuchaba mucha música a través de mi madre, porque mi madre tuvo una voz maravillosa. Ella cuando había cantaba y no había, también cantaba. Era un constante aprendizaje, nosotros escuchamos buen a música desde muy temprana edad”.

“Yo vivía frente al caño, pero no tenía agua. Eso era lo triste (risas), no llegaba el agua y teníamos que ir a Malambito (Barranco) a recoger agua”.

“Me pongo nostálgica cuando me acuerdo de mi callejón, me acuerdo claramente que podíamos salir a jugar con toda la tranquilidad del mundo. No había ese peligro de que se desapareciera un niño. Era un Barranco distinto”.

“No es que sea buena pobre, aprendí a comer todo bajo mis necesidades”.

De Esther Dávila a Bartola

“Yo era ‘Esthercita Ávila, la estrellita del sur’. Augusto Polo Campos me dijo: ‘te vas a llamar Bartola’. En honor a Bartola Sancho Dávila. Me fui llorando desde canal 5 hasta mi casa, en el bus lloré hasta mi casa. Mi mamá me decía: ‘pero hijita, por algo será’. Yo no quería llamarme Bartola. Mi mamá me decía, hazle a Don Augusto, él sabe. Ha marcado fuertemente en mi vida ese nombre. Augusto Polo Campos, es un sabio, nunca se equivocaba”

Augusto Polo Campos y sus hijos

“Augusto no se en qué momento la presenta a Florcita con El Zapatón, eso fue un desacierto terrible, porque ninguno de sus hijos va a cantar nunca y él lo sabía. Hemos tenido infinidad de almuerzos con él, y él decía, ‘yo sé que mis hijos no cantan, que mis hijos no han heredado el talento’. Marco Polo es un chico que mas o menos está encaminado, pero ojalá que estudie como su padre”.

Bartola y su rivalidad con Eva Ayllón

“Creo que ella ha trabajado mucho, y es más, tengo que reconocer en Eva que ella ha tenido un gran momento donde ha impulsado la música para ustedes. Ha tenido un momento fabuloso de proyección, tuvo una representante increíble que le dio ese empuje para que la gente conociera esa música en una versión joven y fresca, Eva fue ese motivo en ese momento, nadie le puede quitar esos méritos de que si ustedes ( a los conductores) escuchan música en estos momentos es por Eva Ayllón. Hay que reconocer”.

No me considero afroperuana

“No, yo me considero peruana. Mis familiares que vivían en una hacienda y estaban marcados, ellos fueron eso. Yo ya nací en el Perú, mi mamá es más cholita que el olluco con charqui y mi papá un moreno bellísimo”.

“Aquí el negro peruano se flagela mucho porque se siente segregado, arrinconado y se ponen unos sticker que no estoy de acuerdo. Aquí el valor agregado te lo das tú con tu trabajo y con todo lo que quieras avanzar en la vida”.

Rechazó premios y homenajes por su color de piel

“Mi madre me dijo, en lo que quieras hacer, sé la mejor. No me he sentido nunca identificada. Cuando me dicen que me van a dar un premio por ser una negra destacada, yo digo por qué no me dan un premio como ser humano que ha trabajado por lo que quiere y se ha esforzado y lo ha logrado, no me des un premio por el color de mi piel porque eso no quiere decir nada”.

“No estoy de acuerdo, deberíamos dejar esas tonterías porque cada vez nos separamos. Pero cuando necesitamos del cholito, del blanquito, del zambito, vamos y lo buscamos. ¿Por qué no somos más perseverante con lo que decimos?”.

“Yo me he enojado muchísimo con la premiación a los negros percusionistas que tocan el cajón. Tenemos chicos increíbles que tocan el cajón, pero no son negros y son baluartes del cajón. Y por qué no les vas a reconocer los méritos, ¿porque no son negros? No me parece”.

El poema de Victoria Santa Cruz

“¿Polémicas declaraciones? Dime como quieras, pero a mi Victoria Santa Cruz me dijo que yo no era esto (señala su color de piel), que yo era esto (señala su ser). El contexto de ‘Me llamaron Negra’ era que se sintió mal, se quiso lacear el pelo, se quiso pintar la cara, pero luego entendió que ser negra no era malo, era su color, dentro del disco de la cromática de colores no existe el negro, negro es ausencia de color. Si me llamar negro es porque no existe una vida. Así que por favor”

“Mi mayor orgullo es haber nacido en Perú, porque me ha dado todo. Yo nunca he querido irme de él, me he sentido muy cómoda en mi patria”.

Agradeció a Carlos Álvarez por imitación

“No sabes cuánto agradezco porque me dio la oportunidad de que los jóvenes, los chiquitos, los medianos, reconocieran a Bartola, es increíble. él me puso la marca de ‘No, mi amor’.

Ausencia y enseñanza de su madre

“La ausencia de hace 20 años de mi madre la sigo sintiendo a flor de piel, no es locura, no es nada, pero nos dio tanto tanto amor que de verdad, se quedó en deuda con ella. Para mi se fue temprano”

“Mi madre decía: Nosotros no tenemos pobreza, tenemos carencia. Pobre es aquel que ha perdido la gracia de Dios y nosotros tenemos todo para salir adelante, así que siempre busca ser la mejor en lo que hagas”.

