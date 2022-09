Bartola revela que no se considera una mujer afroperuana: “Mis familiares lo fueron, yo soy peruana”

Bartola explica por qué no se considera afroperuana | Moloko Podcast

Bartola sorprendió con unas recientes declaraciones en una entrevista para YouTube. La famosa cantante criolla se refirió a la población afroperuana, sin embargo, señaló que no se considera parte de ellos y explicó el motivo de su identificación.

En conversación con Moloko Podcast, la artista peruana se encontraba explicando cuál era el significado del poema ‘Me gritaron Negra’ de Victoria Santa Cruz, por lo que Carlos Orozco, uno de los entrevistadores del espacio digital, le consultó directamente si se consideraba afroperuana.

“No, yo me considero peruana. Mis familiares que vivían en una hacienda y estaban marcados, ellos fueron eso. Yo ya nací en el Perú, mi mamá es más cholita que el olluco con charqui y mi papá un moreno bellísimo”, comenzó diciendo.

Tras ello, explicó el motivo por el que no se identifica con los afroperuanos. Para ella, la población afroperuana se siente excluida y es un concepto que no comparte. “Aquí el negro peruano se flagela mucho porque se siente segregado, arrinconado y se ponen unos sticker que no estoy de acuerdo. Aquí el valor agregado te lo das tú con tu trabajo y con todo lo que quieras avanzar en la vida”, agregó.

Bartola explica por qué no se considera afroperuana. (YouTube/Moloko Podcast)

Además, aseguró que su madre siempre la incentivo a ser una de las mejores en lo que ella decidiera dedicarse. Por eso no se siente identificada e incluso ha rechazado algunas premiaciones debido a que una de las premisas para que se las den son por su color de piel.

“Mi madre me dijo, en lo que quieras hacer, sé la mejor. No me he sentido nunca identificada. Cuando me dicen que me van a dar un premio por ser una negra destacada, yo digo por qué no me dan un premio como ser humano que ha trabajado por lo que quiere y se ha esforzado y lo ha logrado, no me des un premio por el color de mi piel porque eso no quiere decir nada”, explicó en la mencionada entrevista.

Incluso, señaló que diferenciar a las poblaciones por sus orígenes hace que existan diferencias y separaciones entre todos los peruanos. “No estoy de acuerdo, deberíamos dejar esas tonterías porque cada vez nos separamos. Pero cuando necesitamos del cholito, del blanquito, del zambito, vamos y lo buscamos. ¿Por qué no somos más perseverante con lo que decimos?”, comentó.

Finalmente, se mostró en contra de algunos reconocimientos que se hacen en base a las diversas etnias en el Perú y que, para ella, no termina por destacar el talento de cada persona. “Yo me he enojado muchísimo con la premiación a los negros percusionistas que tocan el cajón. Tenemos chicos increíbles que tocan el cajón, pero no son negros y son baluartes del cajón. Y por qué no les vas a reconocer los méritos, ¿porque no son negros? No me parece”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO