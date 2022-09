Bartola: redes estallan con reacciones a favor y en contra de la cantante por últimas declaraciones

Bartola explica por qué no se considera afroperuana | Moloko Podcast

Este último fin de semana, Moloko Talks presentó una nueva edición de su programa de YouTube, donde tuvo como invitada a la cantante Bartola. En esta entrevista, la intérprete de música criolla se refirió a la población afroamericana, indicando que no se consideraba parte de ella. Estas palabras causaron el rechazo en más de uno, sin embargo, también lograron el elogio de otros.

La cantante peruana expuso su posición ante unos sorprendidos conductores. Todo ocurrió cuando Bartola explicó el significado del poema ‘Me gritaron Negra’ de Victoria Santa Cruz. Es aquí cuando el conductor Carlos Orozco preguntó si se considerada afroperuana, a lo que ella dijo que no.

“No, yo me considero peruana. Mis familiares que vivían en una hacienda y estaban marcados, ellos fueron eso. Yo ya nací en el Perú, mi mamá es más cholita que el olluco con charqui y mi papá un moreno bellísimo”, indicó la artista.

Bartola explicó que no se siente parte de la población afroperuana porque es un concepto que no comparte.

“Aquí el negro peruano se flagela mucho porque se siente segregado, arrinconado y se ponen unos sticker que no estoy de acuerdo. Aquí el valor agregado te lo das tú con tu trabajo y con todo lo que quieras avanzar en la vida”, expuso la cantante criolla, indicando que su madre le enseñó otra forma de ver la vida.

“Mi madre me dijo, en lo que quieras hacer, sé la mejor. No me he sentido nunca identificada. Cuando me dicen que me van a dar un premio por ser una negra destacada, yo digo por qué no me dan un premio como ser humano que ha trabajado por lo que quiere y se ha esforzado y lo ha logrado, no me des un premio por el color de mi piel porque eso no quiere decir nada”, explicó.

“No estoy de acuerdo, deberíamos dejar esas tonterías porque cada vez nos separamos. Pero cuando necesitamos del cholito, del blanquito, del zambito, vamos y lo buscamos. ¿Por qué no somos más perseverante con lo que decimos?”, acotó la cantante, quien resaltó que ella se ha mostrado muy molesta cuando pretenden hacer premiaciones o reconocimientos en base a las diversas etnias en el Perú.

“Yo me he enojado muchísimo con la premiación a los negros percusionistas que tocan el cajón. Tenemos chicos increíbles que tocan el cajón, pero no son negros y son baluartes del cajón. Y por qué no les vas a reconocer los méritos, ¿porque no son negros? No me parece”, remarcó.

Reacciones divididas en las redes

Estas declaraciones generaron reacciones de los usuarios de las redes sociales. A través de Twitter, los cibernautas criticaron las palabras de Bartola y hasta la tacharon de racista. Sin embargo, otro gran número aplaudieron que la artista haya salido adelante en base a su talento y no se victimice por su color de piel.

“Si Bartola no te representa, te tengo noticias: No eres peruano”.

“Cuando la razón y el esfuerzo prima para salir adelante, uno no busca ser víctima de la sociedad. Grande Tía Bartola”.

“Blanquitos criticando a Bartola por afirmarse como peruana y no como una “afroperuana” víctima de la realidad. Su mamá, una “chola”, le enseñó bien el valor de la identidad por encima de victimismos”.

“Qué aburrido, sinceramente, que cuando no gusta una otredad se la descalifique en vez de respetarla. Bartola es libre y no la hace menos el autoafirmarse como mejor se considere”.

“Lo de Bartola ha sido un golpe duro para todas esos chicos que se autodenominan en sus perfiles como “antiraciales” y que tienen un gran problema de identidad y complejos que su único argumento para defenderse es " piri nis discrimin” cuando claramente no han entendido el mensaje”.

“Bartola se ha blanqueado, ya parece una de las Cayo”.

Bartola generó revuelo con últimas declaraciones en entrevista.

“Bravo Bartola! ¡No a la victimización! ¡Esto es batalla cultural! ¡Sí, mi amor!”.

“Bartola y una clase de respeto a la persona. Basta de víctimas y de reclamar por todo. ¡Escuchen!”

“Bien Bartola tú si nos representas. Lo dejaste pensando al entrevistador”.

“Al progresismo delirante se le destruye con realidad, con personas auténticas que viven sus vidas sin complejos ni resentimientos y que salen adelante con su propio esfuerzo, sin esperar ayuda del Estado. ¡Grande Bartola!”.

“Bartola, y el mensaje de su madre: ”no tenemos pobreza, tenemos carencia”, y hay que perseverar y hacer lo mejor en lo que hagamos, no importa nuestro color o estatus”.

“Hay dos tipos de racistas: los que celebran las declaraciones racistas de Bartola, pero luego lloran porque la nueva versión de la Sirenita es afroamericana, y los racistas de clóset, que esperan que una persona afro dé validez al racismo para sentir que su discriminación es legítima”.

“¿Bartola es racista porque se afirma peruana?”

“Isabel Cortez, hizo una carrera en base al victimismo, a la división de clases y vivir del estado. Bartola hizo una carrera en base a su talento, a su esfuerzo, sin victimizarse por su color, y con Dios por delante. Casualmente la izquierda odia todo lo que representa Bartola”.

Esto son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter, red social donde el nombre de Bartola continúa siendo tendencia número 1, desde el día en que se publicó la entrevista.

Bartola es tendencia número 1 en Twitter.





