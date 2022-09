Pancho Rodríguez y su tierna reacción al enterarse en vivo que ya puede retornar al Perú

La tierna reacción de Pancho Rodríguez al enterarse en vivo que ya puede retornar al Perú | ATV / Magaly TV, La Firme

Pancho Rodríguez ya tiene luz verde para ingresar al Perú, así lo confirmó el equipo periodístico de Magaly Medina. Aunque al inicio el chico reality se mostró escéptico por la noticia, no pudo evitar emocionarse tras escuchar las declaraciones de un representante de la oficina de Migraciones, quien aseguró que su sanción ya había sido levantada de manera oficial.

Durante el inicio de su programa de espectáculos, Magaly Medina fue la encargada de informar que el ‘Pitbull’ ya podía retornar a territorio peruano sin problemas. “Lo botaron del país por la fiesta de Yahaira Plasencia, le dijeron que en cinco años no podía entrar, pero tal medida extrema ha sido levantada”, comentó la ‘Urraca’.

La cantante fue sorprendida en la maletera de un auto por agentes de la PNP. Por su parte, Pancho Rodríguez y otros chicos reality fueron sancionados.

“Es una buena noticia, pero yo no me ilusiono. Hace tres meses atrás yo recibí una carta en la cual se decía que estaba el levantamiento de mi prohibición de ingreso. Sin embargo, en el sistema seguía apareciendo y por eso yo no podía regresar al Perú”, respondió Rodríguez cabizbajo.

Fue en ese momento que Magaly Medina transmitió las declaraciones de Jorge Fernández, Superintendente de Migraciones, quien afirmó que “desde el 31 de agosto está expedida la resolución 572022, por la cual se declara nula la sanción impuesta a Pancho Rodríguez”. Además, se informó que el sistema ya había sido actualizado.

“Mira… eh… con lo que me estás diciendo… me transporto como a un sueño, estoy en la nebulosa de un sueño. Si es realidad, yo me comprometo a que la próxima semana estoy con ustedes en tu programa (...) Quiero darte un abrazo a ti Magaly, a tu equipo de producción, a mi abogado, a mis amigos. Quiero comerme un rico ceviche, quiero tomar pisco sour”, acotó emocionado.

Pancho Rodríguez volverá al Perú pronto. (ATV)

Fastidiado con Tula Rodríguez

Luego de recibir la buena noticia, el chileno se tomó unos minutos para responderle a Tula Rodríguez. Horas antes de presentarse en ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora lo había cuestionado por querer regresar al Perú, considerando que sus hijas están en Chile y ya consiguió trabajo allá.

“Hoy estuve con un enlace en la tarde, en la que una conductora me dijo ‘¿Por qué quieres venir acá? Quédate allá, que ya estás tranquilo’. Mira, yo soy padre de familia. Yo no elijo quedarme en un lugar por mi zona de confort. Yo quiero demostrarle a mis hijas y a mis seguidores que uno tiene que luchar por lo que quiere y por lo que cree justo. Fueron injustos conmigo”, comentó Rodríguez.

Magaly Medina no dudó en dar su punto de vista. “Hay personas que nunca te van a entender, no pretendas que algunas personas traten de entender la forma en la que tú vives. Hay que vivir nuestra vida sin estar preguntándole al otro si le agrada o no. Hay que ser fuertes e independientes para hacer las cosas que a uno le hace feliz, no al resto. Hay que mirar hacia adelante”, acotó.

Pancho Rodríguez es cuestionado por los conductores de 'En Boca de Todos'. (América TV)

