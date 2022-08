‘Esto es Bacán’: Seguidores especulan retorno de Pancho Rodríguez a programa de competencia

Seguidores especulan que Pancho Rodríguez podría retornar a reality de competencia.

Cada vez van saliendo más detalles de quienes formarán parte del nuevo reality de competencia, ‘Esto es Bacán’ que se trasmitirá por Willax Televisión y será conducido por Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado.

El gran estreno es este sábado 13 de agosto a las siete de la noche y será una secuencia del programa ‘Sorpréndete’ que ya tiene unos meses en el canal de San Borja.

Poco a poco se han ido conociendo quienes serán los competidores, muchos de ellos han sido parte de ‘Esto Es Guerra’ y ‘Combate’ pero hay una persona que ha llamado mucho la atención de los cibernautas, se trataría del retorno de Pancho Rodríguez a las programas de competencia.

¿Regresa Pancho Rodríguez a la competencia?

El ciudadano chileno, Pancho Rodríguez ha despertado mucha curiosidad en sus fans, al publicar una imagen de una cabina de avión en sus redes sociales.

Puesto que, muchos de seguidores piensan que estaría tomando un vuelo hacia Lima para participar del programa de ‘Esto es Guerra’ de América Televisión o ‘Esto es Bacán’ de Willax.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el famoso Pitbull está impedido de ingresar a nuestro país por un tema con sus papeles en Migraciones. Y mientras no regularice y tenga todo en regla no podrá retornar al Perú.

Muchos de sus seguidores le han escrito en su cuenta de Instagram los siguientes mensajes: “Panchito regresa a los combatientes, se te extraña muchísimo”, “Regresa pitbull y deja a todos callados”, “Vuelve panchito, los combatientes te necesitan… ¡Eres lo mejor de Combate!”. “¿Estarás en Esto es Bacán?″.

Cibernautas le piden volver a Pancho Rodríguez

Será que está camino a Lima para ser parte de cualquiera de estos realities de competencia, por lo pronto ha colgado en sus historias de Instagram que no entiende las preguntas acerca de las programas de televisión en el Perú.

“Necesito pedirles un favor gigante, me han escrito mucho acerca de lo que está pasando en el programa de ‘Esto es Guerra’, no logro entender muy bien, me hablan de resurrecciones, no entiendo, por favor si me pueden actualizar un poquito se los agradecería”, colgó un videito pidiéndole ayuda a sus seguidores para entender mejor la situación.

Pancho Rodríguez envía mensajes a sus seguidores por el tema de los realities. instagram.

Las voces icónicas retornan al reality

Además, las voces más emblemáticas de los realities de competencia regresan y serán parte de ‘Esto es Bacán’, el nuevo segmento del programa ‘Sorpréndete’.

El personaje conocido como ‘El Jefe’ en Combate, será otro integrante más del nuevo espacio televisivo de Willax. Se trata del locutor Luis Enrique Outten, voz en off de los noticieros de dicho canal, quien formará parte del show.

Así lo mostró en sus historias de Instagram, Gian Piero Díaz, quien declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ que se esta nueva propuesta no tiene intención de competir con ‘Esto es Guerra’, el cual es conducido por su excompañero Renzo Schuller y Johanna San Miguel.

“No, ese es otro level de competencia, nosotros estamos haciendo (el programa) con un sol veinte (de presupuesto) y no sabes qué lindo está quedando todo”, comentó el actor .

Además, estará el comentarista deportivo y conocido por todos los combatientes, Peter Arévalo más conocido como Mr Peet. Ambos narrarán la lucha que desempeñarán los concursantes para lograr su objetivo.

¿Quiénes formarán parte de la competencia?

Esta nueva propuesta de entretenimiento no solo enfrentará a sus integrantes, sino que también tendrá desafíos con ayuda social. Asimismo, se pudo conocer que algunos de sus integrantes son Zumba, Allison Pastor, Elías Montalvo, Andrea Arana, Alejandro Pino ‘El chocolatito’, Andrea Arana, Duilio Vallebuona y Chris Soifer.

Ellos son los integrantes de Esto es Bacán.

¿Quién produce ‘Esto es Bacán’?

Cuando todos pensaban que ‘Esto es Bacán’ se encontraba a cargo de Marisol Crousillat, exproductora de ‘Combate’, la ejecutiva aclaró que ella no tiene nada que ver con dicho proyecto y señaló que este le pertenece exclusivamente a ‘Sorpréndete’.

En conversación con Infobae, señaló que pese a que se encuentra laborando actualmente en Willax, entre sus planes no se encuentra realizar un programa de competencias, además que dicha casa televisora no cuenta con la infraestructura necesaria.

“Por ahora es difícil, porque Combate necesita un espacio más grande, un presupuesto grande. A nosotros con Combate nos costó mucho levantar los auspicios, no era fácil. Era algo nuevo. Empezando por el estudio, creo que la audiencia de Willax TV aún no es suficientemente abultada como para tener los auspiciadores que se requiere para un programa así”, dijo.

