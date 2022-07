Yahaira Plasencia desmiente a Pancho Rodríguez y anuncia que tomará acciones legales

Yahaira Plasencia no quiere que la relacionen con el caso de Pancho Rodríguez. (Foto: Instagram)

Yahaira Plasencia no quiere estar involucrada en un nuevo escándalo y se pronunció acerca del caso de Pancho Rodríguez, quien se encuentra prohibido de ingresar al Perú luego de recibir una sanción por parte de Migraciones.

Como se recuerda, el chileno fue castigado por las autoridades peruanas por haber participado en una fiesta cuando las reuniones sociales no se encontraban permitidas.

Asimismo, durante varios meses Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia fueron captados bastante cariñosos, sin embargo, de un momento a otro dejaron de hablarse y hasta llegaron a eliminarse de las redes sociales.

La historia entre ellos no llegó a su fin en ese momento, pues cuando el exchico reality fue impedido de volver al Perú, salió al frente para señalar que un político estaba detrás de todo esto, ¿los motivos?, un disputa por haber salido con la salsera cuando ella presuntamente tenía pareja.

De manera inmediata, la intérprete de “Y le dije no” fue vinculada con el excongresista Paul García. Además, los programas de televisión fueron a buscarla para saber su versión de los hechos, pero ella en todo momento se negó a declarar.

Ahora que el tema ha causado revuelo, Yahaira Plasencia salió al frente mediante sus redes sociales, publicando un extenso comunicado en el que dejaba en claro ella no tenía nada que ver con el caso de Pancho Rodríguez.

“En los últimos días he visto que se ha tomado mi nombre en distintos medios de comunicación, en los cuales se me ha señalado como responsable de un problema legal que mantiene el señor Francisco Rodríguez, ante ello quiero aclarar que mi persona no tiene ni ha tenido ningún tipo de injerencia en dicho procedimiento administrativo. De igual manera debo precisar de manera clara y concisa que no tengo ni he tenido algún tipo de vínculo con el señor Paul García Oviedo ”, dice.

En ese sentido, Yahaira Plasencia dejó en claro que tomará acciones legales contra todas las personas que la sindiquen como la responsable de la situación migratoria que viene atravesando el exchico reality.

“ Debo señalar que vengo ejerciendo mi derecho en las vías legales que me corresponden en contra de las personas que han utilizado mi nombre con el ánimo de mancillar mi honor , y qué haré lo mismo contra todo aquel que deja entrever que me encuentro involucrada en el problema legal del Señor Francisco Rodríguez”, sentenció.

EXCONGRESISTA LE PIDIÓ A YAHAIRA QUE SE PRONUNCIE

El excongresista Paul García desmintió en varias oportunidades haber tenido una relación sentimental con Yahaira Plasencia, por lo que le pidió a la salsera hacer lo mismo.

“ Yo no sé como ella se manejara en medios o cómo será desenvolvimiento en sus entrevistas, pero espero que ella también pueda dejar en claro, sin lugar a dudas, que nosotros no tenemos nada que ver en ese tema (la deportación de Pancho Rodríguez) ”, comentó.

