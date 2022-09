Pancho Rodríguez fue cuestionado por los conductores de ‘En Boca de Todos’ por querer regresar a Perú

Pancho Rodríguez es cuestionado por querer regresar al Perú | América TV / En Boca de Todos

Pancho Rodríguez se enlazó con los conductores de ‘En Boca de todos’ para hablar de su situación migratoria. Como se sabe, el chileno se encuentra en su país después que se le haya prohibido la entrada a Perú. Desde aquel momento tiene una lucha incansable para regresar a nuestro país.

Para ello, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ contrató a un nuevo abogado del Grupo Legal Cornejo, especializado en temas migratorios y laborales en Estados Unidos. Este bufete tiene su sede en Perú desde hace un año y ahora se hace cargo del caso de Pancho Rodríguez.

Cuando el modelo explicaba la situación legal que vivía hoy en día, Ricardo Rondón le preguntó de qué estaba viviendo en Chile. Ante ello, Rodríguez indicó que durante mucho tiempo no pudo comprometerse a nada porque esperaba regresar pronto al Perú, sin embargo, tuvo que abrirse camino debido a las responsabilidades que tenía, como la crianza de sus dos hijas.

“Gracias a Dios tengo una empresa con suplementos nutricionales, que si Dios quiere también pronto la vamos a llevar a Perú, estoy metido también en un tema de inversión inmobiliaria en Estados Unidos”, indicó Pancho, siendo interrumpido por Ricardo Rondón.

“Si te va bien por qué quieres regresa”, preguntó el conductor de TV, causando el asombro del chileno. “Porque tengo mi vida allá, porque yo no me fui por que quise. Tal como estoy acá porque tuve que reinventarme, quiero llevar todas mis coas allá, yo amo Perú y tengo mi vida allá. La gente entienda, yo no estoy en Perú porque me quise ir, yo no estoy en Perú porque me sacaron”, explicó.

Pancho Rodríguez es cuestionado por los conductores de 'En Boca de Todos'. | América TV

Por su parte, Maju Mantilla señaló que lo entiende porque se truncaron muchos de sus sueños y planes que tenías acá en el país. “Me sentía en un vacío, en un túnel vacío”, contestó Pancho, al referirse al tiempo que estuvo sin trabajo.

Tula Rodríguez refuta a Pancho Rodríguez

Es ahí donde interviene Tula Rodríguez para indicar que no lo entiende, pues en Chile se encuentran sus hijas, además ya está emprendiendo un negocio allá. Si regresa a Perú estaría alejado de sus pequeñas.

“Si tú ya estás reinventándote en tu país, tienes tus dos hijas en Chile, perdóname, me cuesta creer que si tú tienes tu vida allá (Chile), mis hijas están en Chile y ya estoy produciendo en Chile, (por qué) insistir en querer regresar a Perú”, manifestó bastante consternada.

“Pero tú no insistirías si sientes que están cometiendo una injusticias contigo?¿ o te quedarías con los brazos cruzados”, le preguntó Pancho.

“Si tengo a mis hijas en Perú y yo ya estoy acá haciendo un negocio, no, no insistiría. Yo, Tula, me quedaría por mi hija. Tú me has preguntado a mi, yo”, contestó bastante tajante.

