Elecciones 2022: Jurado Electoral Especial de Trujillo absuelve a César Acuña de posible infracción electoral

César Acuña (Andina)

César Acuña sigue en carrera. El Jurado Electoral Especial de Trujillo determinó que el líder de Alianza para el Progreso no cometió falta alguna tras los audios difundidos por el portal Epicentro, donde se le escucha exigir a la expresidenta del Congreso, Lady Camones, que promueva la creación del distrito del Alto Trujillo para que lo beneficie en su campaña rumbo al Gobierno Regional de la Libertad.

“Declarar no haber mérito para la determinación de infracción en contra de César Acuña Peralta, candidato a gobernador regional por la organización ‘Alianza para el Progreso’, por la supuesta vulneración del artículo 42 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre conducta prohibida en propaganda electoral”, se lee en la resolución de la entidad electoral.

Acuña se libra de una posible exclusión de la campaña electoral a pesar de la gravedad de tratar de impulsar un proyecto que le sea beneficioso. “El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota”, se le escucha increpar al líder de APP.

“Ahorita el Ejecutivo nos ha dado la pelota, va a ser gol porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Es lo justo, es el mecanismo porque si el ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito, eso no va a salir pues, está engañando”, instruyó.

Resolución del Jurado Electoral Especial de Trujillo que absuelve a César Acuña.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, continuó el candidato de APP.

Luego, Acuña exige a sus correligionarios a negociar con la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González, de Avanza País, para cerrar el acuerdo rápido. De esta manera, el proyecto será atribuido específicamente a Alianza para el Progreso.

“Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá no es el alcalde, acá es APP [...] Va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político. Aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso, y quien va a sacar réditos es el alcalde [...] Yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado”, advirtió.

“Me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el Pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. Él que tiene la bancada soy yo”, añadió.

César Acuña le exige a Lady Camones legislar a favor de su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad | VÍDEO: Epicentro Tv

Investigado

Pese a que Acuña fue absuelto en la justicia electoral, debería declarar ante el Ministerio Público. Mañana, el líder de APP será interrogado a las 09:30 de la mañana porque la fiscal provincial anticorrupción, Janny Sánchez Porturas, le abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.

Por su parte, Lady Camones deberá acudir al Ministerio Público a las 11:30 de la mañana de este jueves 15 de septiembre. La ex titular del Poder Legislativo está llamada a brindar su testimonio sobre los audios difundidos el pasado fin de semana por el portal ‘Epicentro Tv’, según la resolución fiscal a la que accedió el mencionado medio.

Cabe mencionar que, la Fiscalía también incluyó en la citación por este caso a Jorge Gonzáles, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, Diana Gonzales, presidenta de la Comisión de Descentralización; y la legisladora María Acuña Peralta.

SEGUIR LEYENDO