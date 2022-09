Lady Camones no cree que es el fin de César Acuña ni de APP después de los audios

Lady Camones fue censurada como titular del Parlamento tras difusión de audios. (Congreso de la República)

Los audios filtrados de la congresista Lady Camones y el líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña desató que la legisladora sea censurada para presidir el Parlamento. Ella, según sus palabras, se va con “la frente en alto” porque considera que hizo “las cosas bien”.

Ahora, en una extensa entrevista en Hildebrandt en sus Trece, la política peruana mencionó que más que traicionada por la Mesa Directiva, sintió una “desazón” cuando votaron para que deje el puesto en el hemiciclo.

En el caso de Gladys Echaíz, quien votó a favor de la censura, la también abogada cree que la parlamentaria no lo analizó bien, pues ese pedido venía de Guillermo Bermejo; y en el caso de Patricia Chirinos opinó que ella misma tendrá que explicarlo, pues no la conoce mucho.

Lady Camones manifestó que la decisión de censurarla como presidenta del Legislativo ha fortalecido al Gobierno de Pedro Castillo. “Quizá muchos de mis colegas no tuvieron la oportunidad de evaluar las consecuencias. El golpe ha sido certero al Congreso”, agregó.

Gladys Echaiz habla de la censura de Lady Camones

No tiene candidato, pero prefiere a Williams

La extitular del Parlamento no tiene ningún favorito para presidir la Mesa Directiva, aunque cree que quienes están del “lado del bloque democrático debemos llegar al consenso de presentar un solo candidato” debido a que ahora hay como cinco candidaturas para relevarla.

La legisladora indicó que José Williams, quien estaría postulando, sería una buena opción porque es “una persona que tiene un currículum intachable, una persona que genera consensos. Yo no tendría ningún problema en apoyar su candidatura”.

También manifestó que Gladys Echaíz es otra opción, pero “es un poco complicado para que pueda generar consensos”.

Asimismo, negó alguna injerencia del fujimorismo durante sus funciones pese a que, supuestamente, esta bancada había pedido para que se designe a José Cevasco como oficial mayor del Parlamento.

“Ya me habían hablado mucho de él. La tratativa fue directamente conmigo. Mucho se ha hablado de la injerencia que tenía Fuerza Popular, pero eso es totalmente falso. Mi relación con Martha Moyano es muy buena. Martha tiene el carácter mucho más fuerte que el mío”, mencionó y agregó que, aunque es “pasiva, tranquila, pero no débil”, nadie le impuso la agenda.

Lady Camones se defiende por los audios filtrados.

Los audios

Lady Camones contó que aún no había conversado con César Acuña, con quien protagoniza los audios sobre la posibilidad de aprobar un proyecto de ley para la creación del distrito del Alto Trujillo y así favorecer la campaña del líder de APP en la postulación para el Gobierno regional de la Libertad.

Heidy Juárez negó que fue quien grabó los audios. No obstante, la parlamentaria argumentó que cree en los resultados del informe técnico y “arroja que el lugar donde se grabó coincide con el lugar que ella ocupó”.

No hizo ningún mea culpa acerca de sus palabras en los audios porque entiende que el que tiene que hacer eso es el líder de APP, pero no cree que debe retirarse de la política ni es el fin de la bancada, pero pidió una “reestructuración” del partido, ya que es una “momento díficil” y se encuentran “golpeados”.

“Yo lo único que he dicho ahí son las cosas que quería mejorar aquí en el Congreso. De repente no hay un compromiso de algunos congresistas de querer dar más de su tiempo. Yo me ratifico. Creo que un congresista no tiene horarios”, planteó.

Lady Camones declaró que había corregido a César Acuña y eso simboliza a “negarte a lo que están pidiendo”. La congresista agregó que era una reunión del grupo parlamentario y estaban conversando temas políticos: “Estamos entrando a un debate para tomar algunas decisiones y posturas. No necesariamente tú vas ahí para estar peleando, discutiendo”.

Finalmente, la legisladora confirmó que está a favor del adelanto de elecciones, pero con “previas reformas electorales” porque “no podría ser tan irresponsable de engañar a la población con la idea ‘nos vamos todos’ y así van a venir mejores presidentes y congresistas”.

