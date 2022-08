César Acuña confirmó que la bancada de APP apoyará una tercera vacancia presidencial: “No le debo a nadie”

César Acuña le dice a Pedro Castillo que sería inteligente de su parte renunciar al cargo de presidente.

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), fue claro al informar que su bancada parlamentaria apoyará una tercera vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Además, precisó que no le debe nada a nadie, mucho menos al actual mandatario.

“La posición firme de la bancada es apoyar la vacancia y aprovecho en ser enfático de que algunos medios han tratado de meterle a la cabeza a la población de que César Acuña blinda a Castillo, pero yo no le debo a nadie porque todo lo que he logrado no ha sido con apoyo de ningún presidente”, expresó durante un evento partidario.

Estas declaraciones se dan luego de que los congresistas Edward Málaga, no agrupado; Diego Bazán, de Avanza País; y Karol Paredes, de Acción Popular, revelaran que ya tienen listo el borrador de una nueva moción de vacancia por incapacidad moral en contra de Castillo Terrones.

“Aquí tengo un borrador de la moción de vacancia que estamos trabajando varios colegas. La idea no es que se lo crean o que no les guste el presidente. La idea es que la lean pronto y nos digan que han leído la moción y que están de acuerdo o que las razones no son correctas”, precisó el congresista que salió electo por el Partido Morado.

“Pero no voten con el hígado ni con el corazón. Decidan siempre con la razón. Podemos estar de acuerdo o no y la democracia dice que ganará la mayoría”, agregó desde Trujillo la semana pasada.

Edward Málaga, junto a Diego Bazán y Karol Paredes.

Por su parte, Bazán sostuvo que esta medida deriva de los presuntos delitos cometidos por el mandatario y su entorno familiar, los cuales vienen siendo materia de investigación en el Ministerio Público.

En esa línea, consideró que esta iniciativa solo tendrá éxito si los otros grupos parlamentarios, incluyendo las bancadas de izquierda, brindan su apoyo.

A su vez, Paredes comentó que esta medida sería la salida más rápida para la actual crisis política que atraviesa el país. “Quiero dejar claro que nosotros no estamos pensando en entornillarnos. Si tenemos que irnos, nos vamos todos, pero damos la pelea como corresponde”, dijo.

“[¿Está de acuerdo con el adelanto de elecciones?] Bueno, yo estoy de acuerdo con que se vaque al presidente. Esa es la salida más corta e inmediata”, acotó.

Cabe destacar que, de concretarse, esta sería la tercera moción de vacancia en contra del actual dignatario en 13 meses de gestión. El primer intento por destituir al jefe de Estado fue impulsado por la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, en 2021, mientras que la segunda intentona fue de la iniciativa de la bancada de Renovación Popular, en marzo del presente año.

Nada podrá doblegarlo

Alejandro Salas manda saludos a su esposa por su aniversario en plena sesión del Consejo de Ministros. Foto: Agencia Andina

Alejandro Salas, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), reveló a la prensa que el presidente del Perú, Pedro Castillo, se considera un “hijo de la adversidad”, por lo que nada logrará doblegarlo.

“Nos ha reunido a todos los ministros y nos ha manifestado que él es hijo de la adversidad, hijo del hambre, hijo del dolor, hijo del sufrimiento”, manifestó el ministro.

“Nos ha pedido a nosotros cómo ministros seguir trabajando con mucha más fuerza por el país, que él está comprometido con el país y que absolutamente nada lo va a doblegar”, indicó a los medios de comunicación.

