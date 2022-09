Elecciones 2022: Archivan investigación contra Lady Camones por presuntamente haber vulnerado el principio de neutralidad

Lady Camones, congresista de APP.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro decidió archivar la investigación contra la expresidenta del Congreso, Lady Camones, por presuntamente haber vulnerado el principio de la neutralidad tras protagonizar unos audios con César Acuña, con quien habló sobre la posibilidad de aprobar un proyecto de ley para la creación del distrito del Alto Trujillo que favorezca a la campaña electoral del líder de Alianza para el Progreso rumbo al Gobierno Regional de La Libertad.

“No se puede concluir que la congresista haya favorecido específicamente a la organización política “Alianza para el Progreso”, o al candidato César Acuña Peralta, en el sentido que para que se pueda determinar ello se requiere la ejecución de un acto previo, y que como ya se indicó, a la fecha de los hechos no existe evidencia que acredite la ejecución de un acto en el ejercicio de sus funciones que permita colegir un posible favorecimiento”, se lee en la resolución.

Por ello, enfatiza que “no se acredita fehacientemente que la congresista haya realizado actos propios en el ejercicio de su función parlamentaria, o actos que influyan en terceros para la pronta aprobación del proyecto de ley de creación del distrito de Alto Trujillo”. En ese línea, se determine que sea la indagación contra Camones sea archivada.

Resolución del JEE que archiva la investigación contra la congresista Lady Camones.

Como se recuerda, Lady Camones fue censurada este lunes de su cargo de presidenta del Congreso de la República luego de la filtración de audios con Acuña. La moción se aprobó con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones.

El escándalo salió a la luz el viernes pasado por las grabaciones difundidas por el portal Epicentro TV. Allí, se le escucha al también candidato a gobernador regional de La Libertad presionar a Camones y otros miembros de su bancada para aprobar una ley que lo beneficie de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de octubre.

El contexto en que fueron registradas estas conversaciones sería dentro de un evento partidario convocado de urgencia para esta semana. Allí, Acuña Peralta le exige a la titular del Parlamento que se agilice la aprobación para la creación del distrito Alto Trujillo.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota”, se le escucha increpar a Acuña.

En un nuevo audio, César Acuña habló sobre Pedro Castillo. Video: Epicentro Tv

Seguidamente, el excandidato a la presidencia aclara a todos los presentes, parlamentarios y asesores de APP, que dicha iniciativa legislativa debe ser enviada por el Gobierno y no por el Congreso.

“Ahorita el Ejecutivo nos ha dado la pelota, va a ser gol porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Es lo justo, es el mecanismo porque si el ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito, eso no va a salir pues, está engañando”, instruyó.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, continuó el candidato de APP.

Luego, Acuña exige a sus correligionarios a negociar con la presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González, de Avanza País, para cerrar el acuerdo rápido. De esta manera, el proyecto será atribuido específicamente a Alianza para el Progreso.

“Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá no es el alcalde, acá es APP [...] Va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político. Aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso, y quien va a sacar réditos es el alcalde [...] Yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado”, advirtió.

“Me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el Pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. Él que tiene la bancada soy yo”, añadió. Cabe destacar que el proyecto de ley al que se refiere César Acuña es el PL2903/2022-PE, que fue enviado el 26 de agosto por el Ejecutivo al Parlamento, crear el distrito del Alto Trujillo.

