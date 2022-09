Martín Vizcarra reveló que César Acuña le propuso extender su mandato presidencial para beneficiarse

(Facebook / Martín Vizcarra).

El último miércoles 07 de setiembre, Martín Vizcarra confesó que César Acuña le propuso apoyarlo con votos en el Congreso de la República para que su mandato presidencial y la gestión de los miembros de su bancada en el Parlamento se extienda. El hecho se habría dado en el año 2020, cuando Vizcarra Cornejo era presidente del Perú.

En un vídeo publicado en su cuenta oficial de Facebook, el ex presidente del Perú criticó duramente al líder de Alianza para el Progreso (APP) por los polémicos audios publicados por ‘Epicentro Tv’. El ex mandatario señaló que Acuña merece no solo la investigación y sanción por parte de la Fiscalía y Poder Judicial, también el rechazo electoral de la población en sus campañas políticas.

“Eso es jugar con las expectativas de la población. Eso es lo que rechaza la población de los políticos tradicionales (...) Yo creo que la principal sanción que debe tener César Acuña, el dueño de APP, no es la sanción de la Fiscalía, debe ser la sanción del pueblo. El pueblo debe castigar a este tipo de políticos”, señaló Martín Vizcarra.

En otro momento, el ex jefe de Estado confesó que no es la primera vez que el fundador de la Universidad César Vallejo busca beneficiarse políticamente usando las necesidades de la población peruana. A fines del 2020, poco tiempo antes de plantearse su moción de vacancia presidencial, César Acuña junto a su hijo Richard, quien entonces era congresista, se comunicaron con él para realizarle una propuesta.

“Me dicen: “presidente, ¿por qué no prolongamos el mandato presidencial y congresal? Como tenemos esta situación de pandemia, no pueden haber elecciones en el 2021, ¿por qué no lo prolongamos unos dos años más? Nosotros apoyamos desde el Congreso.” Yo fui claro y rotundo: ¡de ninguna manera! (...) “Pero tenemos el pretexto perfecto, presidente. Además usted goza de popularidad”, contó el ex mandatario.

Según Vizcarra Cornejo, rechazó la propuesta de César y su hijo Richard Acuña y desde que les dijo “no” dejaron de seguir apoyando “la gobernabilidad” de la que antes decían frente a cámaras. “¿Qué pasó después?: vacancia. El que apoyaba la gobernabilidad votó 100% a favor de la vacancia, porque no le acepté prorrogar el mandato presidencial y congresal”, mencionó.

“Cuando tenemos partidos que solo actúan en función de sus intereses particulares, tenemos la degradación de la política que estamos viviendo actualmente . Y ahora tenemos un Congreso sin cabeza. Los audios son categóricos. Realmente inaceptable”, puntualizó.

¿Por qué vacaron a Martín Vizcarra?

En noviembre del 2020, el Pleno del Congreso de la República declaró la “permanente incapacidad moral” del mandatario en el juicio político abierto contra él, que se produce cinco meses antes de las elecciones generales en el país.

La llamada “moción de vacancia” salió adelante con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando el número de apoyos exigidos por la Constitución (87 de 130 diputados).

La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).

