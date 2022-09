Universitario: Carlos Compagnucci aseguró que hay “posibilidades matemáticas” de ganar el Torneo Clausura

Universitario venció 2-0 a Alianza Lima por la fecha 10 del Torneo Clausura

El técnico de Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci, afirmó que el objetivo es ganar el Torneo Clausura y el grupo está ilusionado. Además, afirmó que ahora están enfocados en Sport Boys.

El estratega argentino reflexionó sobre el objetivo inmediato del club ‘crema’ y consideró que tienen la chance intacta para pelear por el Clausura.

“No miro la posición en la tabla porque uno tiene que hacer el análisis al final. Mientras tenga posibilidades, vamos por los tres puntos en cada partido. No hubo un partido que nosotros decimos ‘vamos a empatar o vemos que pasa’. Siempre queremos ganar, porque lo exige el club. Tenemos las posibilidades matemáticas, estamos con la ilusión, el grupo trabaja con ilusión siempre. Nunca se cayó a pesar de perder tres partidos seguidos, siempre trabajó con ilusión porque matemáticamente las cosas daban y sabemos que si tenemos una buena racha o el equipo mejoraba y ganaba, se iba a prender, a posicionar”, mencionó Compagnucci en declaraciones al departamento de prensa del club.

El DT argentino de la ‘U’ aseguró que ante la ausencia del delantero Alexander Succar por suspensión, todavía no ha definido su reemplazo para enfrentar a Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Clausura. Mencionó la opción de Guillermo Larios o Tiago Cantoro por su perfil de ‘9′, pero también podría cambiar de lugar en el campo a Rodrigo Vilca, Andy Polo y Alberto Quintero.

El próximo rival

Carlos Compagnucci evitó referirse al club Sport Boys y se concentró en las posibilidades de su equipo. “No conozco mucho la interna de lo que puede pasar en el rival, no estoy enfocado en eso. Yo pienso más en mi equipo y que estemos en el foco ese día. Es una liga muy competitiva y cualquier equipo te hace partido. No quiero sacar el pie del acelerador y pensar que va a ser más fácil este partido porque están en diferentes lugares de la tabla, no. Para mí todos los partidos serán complicados porque entiendo que, al enfrentar a un equipo grande, el otro equipo se predispone diferente. Nosotros tenemos que tener la misma tensión”.

El clásico de Compagnucci

El estratega satisfecho con el triunfo en el clásico. “Ganarle a un equipo duro como es Alianza, un equipo que tiene pocos goles en contra, muy pocos goles en contra en este torneo, y hacerle dos goles en su campo, no recibir goles, eso para mí fue muy positivo. Nos tiene que dejar mejor parados de cara a lo que puede venir”.

Además, el DT reveló que antes del partido percibió en el grupo el deseo de revancha por la derrota 4-1 ante Alianza en el Apertura. “Utilizamos bien la pelota parada, eso es lo lindo del fútbol, donde ellos son muy fuertes, nosotros le pudimos hacer un gol. Esas cosas la hemos trabajado en la semana, trabajado a conciencia y cuando se dan bienvenido. A veces se trabaja y las cosas no se presentan en los partidos. Lo que más me gustó del equipo es que supo sobreponerse a esa situación. Estoy contento con mis jugadores que han logrado una victoria importante que creo la necesitábamos por el clásico anterior. Yo sentía esa sensación de revancha”.

“El resultado fue importante por lo que significó ganar de visita al clásico rival y como veníamos los dos. Alianza venía mejor posicionado que nosotros y eso tenía un plus. La parte anímica de cómo se llega y creo que queda de lado cuando se juega un clásico. Todos quieren estar presentes en ese tipo de partido”, agregó Compagnucci.

Mirada adelante

Sin embargo, Compagnucci dio a conocer la charla con los jugadores posterior al clásico y les mencionó que el torneo sigue. “Se ganó la gente está contenta, nosotros tenemos ilusión. Hablé con los futbolistas, tenemos que dar la vuelta a la página y ya pensar en el próximo partido. Ya terminó el lunes. Tenemos que enfocarnos y que la gente lo siga disfrutando, y ojalá nos siga apoyando en todo momento porque lo necesitamos”.

