Juan Reynoso reveló por qué no visitó al plantel de Alianza Lima

Juan Reynoso, entrenador de la Selección peruana, aclaró la polémica sobre la supuesta no inclusión de Alianza Lima en la lista de clubes a visitar durante su gira de evaluación dentro del Perú. “Se dio una situación que no contemplábamos. En un momento, nos dijeron que no era conveniente que vayamos. Nosotros somos respetuosos de los clubes”, indicó el exfutbolista.

“Aquí la figura son los jugadores. En mi caso, hemos buscado la forma de entablar diálogo. Nos reunimos con el cuerpo técnico de Alianza off the record (de manera privada) y bueno, tenemos la información que estábamos buscando”, concluyó el ‘Cabezón’. De esta manera, se da a entender que el club ‘Victoriano’ no tuvo disposición de recibir al equipo de trabajo de la FPF. No obstante, hubieron alternativas de solución para obtener los datos que se requerían en la previa de la convocatoria oficial.

