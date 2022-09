Juan Reynoso explicó la convocatoria de Catriel Cabellos a la selección peruana

El estratega amplió detalles sobre las razones que ha tomando en cuenta para la convocatoria del joven futbolista en la lista de Liga 1 (Video: FPF)

Juan Reynoso, entrenador de la Selección peruana de fútbol, publicó su primera convocatoria de cara a la jornada doble de amistosos internacionales. A la par, como parte de su metodología de trabajo, formó una lista alterna llamada: Convocados Selectivos Liga 1. En esta, figura el nombre de Catriel Cabellos, futbolista de 18 años que acaba de firmar por el Racing Club de Avellaneda.

“Es lo que anticipaba. Catriel ha sido convocado por la Selección Sub20 y lo vamos a invitar para entrenar con la lista de la Liga 1. No está convocado para los dos amistosos. Al no haber debutado todavía en primera división argentina, y tener un buen rendimiento, al haberlo visto en la semana previa al amistoso de Chile Sub 23, y en el partido tener buenos números en el GPS, estamos por conocerlo y conversar con él, sobre eso, irá haciendo su historial”, afirmó el estratega nacional.

Noticia en desarollo...