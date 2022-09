Juan Reynoso asegura que convocará a Paolo Guerrero cuando esté al 100%

Juan Reynoso explica la no convocatoria de Paolo Guerrero | GOLPERU

Juan Reynoso, DT de la selección peruana, dio a conocer la lista de convocados a los próximos dos amistosos que Perú tendrá ante México y Salvador. Esta es la primera convocatoria de la era del ‘Cabezón’ y se realizó de manera singular y que llamó la atención de todos los presentes a la conferencia de prensa.

Al igual que las demás convocatorias, Reynoso decidió no contar con Paolo Guerrero, quién hace unas semanas recién empezó a hacer fútbol tras varios meses de estar de para debido a una grave lesión a su rodilla.

El DT de la bicolor recalcó que Paolo no tiene que demostrar nada para estar en la selección peruana, pero “tiene que sumar minutos. Estuvo mucho tiempo sin jugar y eso implica que para recuperarte tengas minutos sin viaje”.

“Cuando lo veamos a Paolo al 100 x 100 en el corto plazo seguro será convocado. Con Paolo lo que menos queremos es incomodarlo, que salga de su hábitat que está teniendo por un viaje largo. Dios quiera que en el siguiente amistoso, que puede ser en noviembre, pueda estar o de repente en la eliminatoria”, enfatizó Reynoso.

Novedades en la convocatoria

En su primera convocatoria como director técnico del ‘Equipo de Todos’, Reynoso dio nuevamente la oportunidad a Raúl Ruidíaz y al juvenil Catriel Cabellos.

“Es lo que anticipaba. Catriel ha sido convocado por la Selección Sub20 y lo vamos a invitar para entrenar con la lista de la Liga 1. No está convocado para los dos amistosos. Al no haber debutado todavía en primera división argentina, y tener un buen rendimiento, al haberlo visto en la semana previa al amistoso de Chile Sub 23, y en el partido tener buenos números en el GPS, estamos por conocerlo y conversar con él, sobre eso, irá haciendo su historial”, indicó.

Sobre Ruidíaz recalcó que “es un tipo probado en dos ligas importantes como son la mexicana y la MLS. De los que hablamos con los jugadores del exterior me mostró la total predisposición y compromiso por regresar y competir por un lugar, eso se valora, se agradece y va a tener esa chance”.

Lista de convocados

- Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo y Alejandro Duarte.

- Defensas: Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Aldo Corzo, Luis Abram, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López y Nilson Loyola.

- Mediocampistas: Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Christian Cueva, Edison Flores y Piero Quispe.

- Delanteros: Santiago Ormeño, Yordy Reyna, André Carrillo, Gianluca Lapadula, Alex Valera y Raúl Ruidíaz.

