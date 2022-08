Fiorella Rodríguez anunció su nuevo romance con modelo español Iván Micol: “Complicidad y risas”

Fiorella Rodríguez presenta a su nueva pareja. (Instagram)

Luego de varios días de especulación, Fiorella Rodríguez anunció que se está dando su nueva oportunidad en el amor. Como se recuerda, la conductora de televisión sorprendió al ponerle punto final a su romance con Jean Pierre Díaz tras casi tres años de relación el pasado mes de marzo.

Ambos demostraron que terminaron en buenos términos y ahora, cada uno está siendo su vida por su lado. Y es que, la actriz utilizó sus redes sociales para confirmar que está enamorándose nuevamente de un modelo español que corresponde al nombre de Iván Micol.

Fiorella Rodríguez quiso compartir su felicidad a través de su cuenta oficial de Instagram. La artista nacional decidió publicar una serie de fotografías románticas posando al lado de su pareja con el fondo del mar de Paracas. En una de ellas, los dos se miran a los ojos mostrando su gran química.

“Paz, complicidad y risas. 27″, escribió junto a un emoji de corazón confirmando la fecha de su nueva relación sentimental.

Por su lado, el hombre de 30 años no se quedó atrás y publicó las mismas fotos en su cuenta de Instagram añadiendo el texto: “Mi cielo 27″ y a lo que Rodríguez respondió: “Tú me llevas ahí”. Las reacciones en sus posts no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores no hicieron esperar sus felicitaciones para la feliz pareja.

Cabe mencionar que, Fiorella Rodríguez e Iván Micol se encuentran disfrutando de unas vacaciones en el sur del Perú. En sus redes sociales no dejan de compartir su día a día así como imágenes de ambos juntos. “La estamos pasando espectacular en Paracas”, expresó la presentadora.

Hasta el momento, se sabe que Iván Micol es natural de la ciudad de Murcia, España. Pertenece a una agencia de modelaje “Monroe Models” y mide poco más de 1,90 metros de altura. Cuenta con 8 mil 33 seguidores en su Instagram y comparte imágenes de sus distintas sesiones de fotos y trabajos.

El mensaje de Fiorella Rodríguez para anunciar el fin de su relación con Jean Pierre Díaz

Fiorella Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos al ponerle fin a su romance de casi tres años con Jean Pierre Díaz, quien era menor que ella por 19 años. “No se que estarás escribiendo tú, pero estoy segura que son solo buenos deseos. Después de casi tres años compartiendo tiempo de valor, riendo y teniendo como meta primera crecer como personas, ambos cerramos una etapa súper bonita. Una relación que causó todo tipo de titulares cuando se hizo pública, pero me quedo con uno en especial”, escribió.

Asimismo, la actriz calificó a su relación como ‘valiente’ luego de haber decidido seguir adelante pese a las criticas. Además, indicó que su romance terminó de manera saludable. Recordemos que, muchos consideraron que todo era “armado” con la intención de hacer conocido al joven.

“Una relación valiente y eso fue para mi. ¡Que bien que la pasamos! Solo tengo palabras de gratitud hacia ti. ¡¡Te deseo lo mejor!!Ya veré cómo recorres el mundo entero con tu cámara en la mano. Ahora a darle con todo a En la luna films que será siempre nuestro hijo. A trabajar duro para que nunca le falte nada. ¡Caray! Que bien se siente poder desearle lo mejor a mi ex pareja. Me dejas muchas enseñanzas Jean Pierre”, sentenció.

