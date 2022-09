Magaly Medina y Olenka Zimmermann: todo el enfrentamiento mediático entre las conductoras de TV

Magaly Medina y Olenka Zimmermann enfrentadas públicamente. (Instagram)

Magaly Medina y Olenka Zimmermann no se llevan para nada bien. La presentadora de espectáculos puso en evidencia a la figura de Willax por el contenido de su OnlyFans que recién ha creado. De acuerdo a un informe de la ‘Urraca’, el contenido que vende la presentadora de ‘Crónicas de Impacto’ es ‘reciclado’ y que incluso se puede conseguir gratis en Google.

Esta exposición no ha sido del agrado de Zimmermann, quien de inmediato salió a defenderse e incluso ironizó con su reportaje asegurando que, gracias a eso, más usuarios se han suscrito a su cuenta. Desde entonces, no han dejado de responderse.

Magaly evidenció a Olenka con fotos antiguas en su OnlyFans

El viernes 2 de setiembre, Magaly Medina presentó en su programa una nota sobre el contenido que presenta Olenka Zimmermann en su OnlyFans. Luego de hacer pagado su suscripción al perfil de la conductora de Willax, los ‘Urracos’ de Medina notaron que las fotos que ofrecen son de sesiones de fotos de hace varios años atrás.

Además de ello, exponen que este contenido es fácil de encontrarlo en Google. También, uno de los videos que presenta es nada menos que el trailer del programa que tiene llamado ‘Crónicas de Impacto’. Según explicó la conductora de espectáculos, sus reporteros se sintieron estafados e incluso querían el dinero de la suscripción de regreso.

Magaly Medina acusa a Olenka Zimmermann de mostrar contenido 'reciclado' en OnlyFans | Magaly TV: La Firme

Olenka defendió su contenido

Tras la nota de Magaly Medina, Olenka Zimmermann salió al frente y puso el pecho por su recién estrenado OnlyFans. En conversación con Infobae, dejó en claro que solo habían tenido un contenido de ‘regalo’, por lo que no habían pagado más para tener fotos actuales.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, sostuvo al inicio.

Por otro lado, aseguró que las fotos antiguas que tiene en esta plataforma con parte de la colección de sus fans, quienes además le han pedido que las tenga en esta red. Frente a ello, arremetió contra Medina, acusándola de no saber cómo funciona OnlyFans. “No entiende porque es estúpida y disforzada, no atina”, señaló y agregó que no hará contenido pornográfico debido a que tiene que cuidar su imagen.

Finalmente, ironizó la realización de esta nota y le agradeció al programa por la difusión de su cuenta. Además, recomendó a la ‘Urraca’ a que pague más para ver el contenido real.

“El que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído mas suscriptores después de su nota”, añadió a Infobae.

A parte de estas declaraciones, Olenka Zimmermann le envió un duro comentario a Magaly Medina. A través de su cuenta de Instagram criticó el programa de TV y señaló que la conductora tema a invitarla. “¿Por qué nunca me invitas a tu show de m? ¿Miedo me tienes cobarde?”, escribió en su red social.

Olenka Zimmermann arremete contra Magaly Medina. (Captura)

Magaly Medina no se quedó callada

Luego de que Olenka Zimmermann calificara fuertemente al programa de Magaly Medina e incluso le lanzara una lisura, la conductora de espectáculos salió a responder. Desde el inicio la tildó de ‘chabacana’ y vulgar por los calificativos en su contra.

“Se picó y le salió todo lo barriobajera y lo chabacana que siempre ha sido. Ella es una mujer que siempre ha sido bien vulgarona, siempre ha tenido escandaletes donde se ha visto metida de pico a pico con sus vecinos. La verdad la chabacanería no es mi territorio, ella si se mueve mejor ahí. Ella es bastante ordinaria y arrabalera y yo con personas así, yo mantengo mi distancia y cómo los enemigos los escojo yo”, comentó la figura de TV.

Además, no se fue con más rodeos y dejó en claro que no iniciaría un intercambio de palabras con la ‘Chica de impacto’. “No estoy para agarrarme boca a boca con una arrabalera como ella. A mí la ordinariez no me gusta, no es mi estilo”, sentenció Medina.

Magaly Medina le responde a Olenka Zimmermann y la tilda de 'vulgar'. (ATV)

Magaly critica el video sexy de Olenka

Además de la suscripción de sus ‘urracos’ al OnlyFans de Zimmermann, compraron algunos paquetes de contenido extra de la presentadora. Realizaron un pago de 25 dólares por un video sexy de Olenka. Tras verlo, Magaly lanzó una dura crítica e incluso se animó a darle algunos consejos.

“Está todas con unas medias recontra negras, hasta arriba. Parecen esos videos ochenteros, porque ni Playboy, ni Penthouse hacían esos videos tan tapados. Es por eso que mis chicos dicen que es un engaña muchachos. Ponte mosca, creo que tienes que mirar el Only de algunas chicas de la farándula peruana y extranjeras”, señaló.

Magaly Medina critica video sexy de Olenka Zimmermann. (Captura)

Olenka arremete contra Magaly

Luego de las últimas declaraciones de Medina el último lunes 5 de setiembre, la modelo salió al frente y reafirmó que la esposa de Alfredo Zambrano no conoce cómo funciona OnlyFans. Incluso, aseguró que el contenido que vio sería un equivalente a un trailer de una película, por lo que no tendría por qué criticarlo.

“Es como si tú te fueras al cine y pagaras para ver el tráiler de la película y sales de ahí criticando la película porque no la has visto y solo has pagado por el tráiler, que es la suscripción, para ver la película completa tienes que pagar un poco más”, comentó al inicio para ‘Amor y Fuego’.

Olenka Zimmermann lanza duros calificativos contra Magaly Medina. | Willax Televisión

Por otro lado, no dudó en comparar a la conductora de espectáculos con Pedro Castillo. Aseguró que es una persona mala que daña a todo lo que tiene al frente. “Magaly ataca a todas las chicas que son más bonitas que ella porque Magaly es fea de corazón, es fea de cara, Magaly es un ser malo, ya te he dicho, es el Castillo del Perú, Magaly es Pedro Castillo. Magaly es lo que es Pedro Castillo para el Perú, la desgracia de todo”, sentenció.

Incluso, en su cuenta de Instagram, compartió una imagen en la que se indica que su cuenta de OnlyFans está en el top 1, a solo unos días de haberlo estrenado. Allí le envió un contundente mensaje a Medina. “Magaly, ¡mira mostra!, tu envidia es mi progreso”.

Olenka Zimmermann califica de envidiosa a Magaly Medina. (Instagram)

