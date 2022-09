Ethel Pozo y el por qué descartó a Melissa Paredes como la madrina de su boda con Julián Alexander

Melissa Paredes no estaría invitada a la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander.

Este sábado 10 de septiembre, Ethel Pozo y Julián Alexander unirán sus vidas para siempre en un matrimonio de ensueño, que se llevará a cabo en un fundo de Pachacamac. La modelo Melissa Paredes, quien fue seleccionada tiempo atrás como madrina de boda, no habría sido invitada a la ceremonia.

Recordemos que la hija de Gisela Valcárcel se comprometió con el productor de TV en julio de 2021, luego de casi un año de relación amorosa. Pronto, escogió a Melissa como la madrina oficial de su casamiento, ya que fue gracias a ella que conoció a su futuro esposo.

Resulta que Paredes fue seleccionada como la nueva conductora de ‘América Hoy’ cuando se encontraba en plenas grabaciones de ‘Dos Hermanas’, producida por Julián Alexander. Ethel Pozo asistió a la presentación de la telenovela, captando la atención del empresario desde el primer instante.a

“Fue algo mágico. Julián, que estaba dirigiendo ‘Dos Hermanas’, me vio en un video y le preguntó a Melissa por mí. Ella hizo de ‘cupido’, nos iba contando las cosas que uno decía del otro”, comentó en alguna ocasión la conductora de América TV.

Ethel Pozo y Julián Alexander se lucen en sesión de fotos días antes de su boda. (Instagram)

¿Por qué se distanciaron?

Aunque Ethel Pozo sí consideraba a Melissa como una amiga íntima, no pasó lo mismo con la modelo. Luego de ser ampayada besando a Anthony Aranda, la entonces conductora se presentó en ‘América Hoy’ para aclarar que ya estaba separada de Rodrigo Cuba cuando se difundieron las imágenes en el programa de Magaly Medina.

La hija de la ‘Señito’ rompió en llanto y se mostró sorprendida por dicha revelación, ya que Paredes jamás le comentó algo acerca de una ruptura. “Perdóname, a ustedes no se los dije, pero mi círculo cercano lo sabía, mi familia lo sabía, la familia de él lo sabía, mis mejores amigas lo sabían. Siempre el círculo cercano es lo más importante”, fue la fría respuesta de Melissa.

Ethel Pozo lloró al presentar a Melissa Paredes tras ampay con el bailarín. (América TV)

Desde entonces, Pozo fue víctima de crueles burlas y de hasta memes. Incluso cuando Melissa terminó siendo separada del magazine, Janet Barboza y Edson Dávila no paraban de recordarle que la modelo no la consideraba parte de su “círculo cercano”. Así, su amistad se vio afectada.

“Yo a ‘Meli’, físicamente no la volví a ver desde aquel día de las imágenes del ampay, porque nosotros solíamos vernos mucho, pero al romperse eso, uno se distancia de las amistades. Ella y Rodrigo tomaron otro rumbo y no la he vuelto a ver”, dijo Ethel Pozo a Trome a inicios de 2022.

La descartó como madrina de boda

Ya en febrero, Ethel Pozo sorprendió a propios y extraños al confesar que jamás eligió a Melissa Paredes como la madrina de su matrimonio con Julián Alexander. “Esa es una broma, las madrinas son las mamás, hablaba de los testigos... aún no hemos hecho ni la lista, pero por supuesto que va a estar porque ella nos presentó”, comentó.

Con el tiempo, su relación de amistad mejoró gracias a un inesperado reencuentro en el concierto de Rauw Alejandro. Ambas se tomaron una fotografía juntas, luego de no haberse dirigido la palabra por más de siete meses. “Encontré una Melissa dulce, como la conocí”, contó la conductora.

Melissa Paredes y Ethel Pozo volvieron a verse después de siete meses separadas. (América TV)

Días después, la también presentadora de ‘En esta cocina mando yo’ aseguró que la exchica reality volvió a ser su amiga. Inclusive, dejó abierta la posibilidad de invitarla a su matrimonio, pero solo a ella y no a Anthony Aranda. “Mi amiga es Melissa. Yo dije que no iba a hablar sobre él. No me pongan en aprietos”, dijo.

¿Invitó a Melissa Paredes a su boda?

En julio, dos meses antes de su boda, Ethel Pozo respondió de una vez por todas si su excompañera de conducción sería incluida en la lista de invitados de su matrimonio. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, dio a entender que Melissa no formaría parte del evento.

“Creo que en estos momentos ya no viene al caso la pregunta. Sabemos que hay temas difíciles que ella debe asumir y la prioridad son los hijos, siempre. Deseo lo mejor para su bebé”, escribió en su plataforma.

Cabe resaltar que en aquel entonces, Melissa volvió a estar en el ojo de la tormenta por acusar a Rodrigo Cuba de afectar la indemnidad sexual de su hija de cuatro años. Además, la exintegrante de ‘Bievenida la Tarde’ fue denunciada por el futbolista por los delitos de chantaje y extorsión. Ambos son investigados actualmente por el Ministerio Público.

Ni Melissa Paredes ni Rodrigo Cuba pueden acercarse a su hija. (Instagram)

