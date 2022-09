Madre de Melissa Paredes y sus polémicos mensajes en medio de rumores de embarazo de Ale Venturo

La mamá de Melissa Paredes habría mandado indirectas a Ale Venturo y Rodrigo Cuba. (Instagram)

La madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, se ha caracterizado por usar sus redes sociales para salir en defensa de su hija, quien ha preferido no hablar más sobre su conflicto legal con Rodrigo Cuba. En medio de los rumores de embarazo de Ale Venturo, la señora publicó contundentes mensajes, que estarían dirigidos a la pareja

Como se recuerda, el 1 de agosto el programa ‘Amor y Fuego’ difundió comprometedoras imágenes de la rubia empresaria, en donde aparece acariciando su prominente vientre y hasta recibiendo regalos para un recién nacido. Para Rodrigo González, esto probaría que sí está en la dulce espera, pese a tener menos de un año de relación con el futbolista.

“Felicidades a la flamante parejita y nos alegra saber que el ‘Gato’ Cuba es de recuperación súbita. Mientras que todos pensábamos que él estaba sufriendo porque lo habían dejado y traicionado, él se desenamoró, se volvió a enamorar y se va a convertir en padre casi tan rápido como consiguió el divorcio, en tiempo exprés”, comentó Rodrigo González.

Al día siguiente, la madre de Melissa Paredes compartió en sus historias de Instagram dos frases que, aparentemente, serían para el ‘Gato’ Cuba y su pareja. “La gente buena tiene algo que no se compra: la conciencia tranquila” y “Aprende a mirar no lo que dice la gente, sino lo que hacen”.

Estas mismas imágenes fueron transmitidas en el programa ‘Un Día en el Mall’. Andrea Arana comentó que, desde su perspectiva, la madre de Melissa Paredes está furiosa porque el futbolista demostró que no guardó luto a la relación amorosa que mantenía con su hija.

“Ahí podría decir ‘miren al Gato, todo el problema que le ha hecho a Melissa, y ya embazaró a Ale tan pronto, ¿no que estaba dolido?’... siento que por ahí lo puede llevar, pero la decepción que tuvo el Gato en su momento hizo que Melissa saliera de su radar”, señaló la joven presentadora.

Natalie Vértiz aviva los rumores

En la reciente emisión de ‘Estás en Todas’, de este sábado 3 de septiembre, Natalie Vértiz fue consultada sobre el supuesto embarazo de Ale Venturo. Recordemos que la ex Miss Perú es mejor amiga de la empresaria desde la infancia, siendo su principal confidente.

“Bueno, yo nunca me he caracterizado por hablar de terceros. Jamás me vas a ver contando algo porque, de repente, no sé si es cierto o no. Por más que sea mi mejor amiga, yo creo que eso le compete a ellos dos”, señaló en un inicio, intentando no decir algo indebido.

“ Y bueno, vamos a saber más adelante que pasará ”, añadió Vértiz, a lo que el presentador de América TV rompió en risas, ya que habría confirmado entre líneas que la actual pareja del ‘Gato’ Cuba esperaría unos meses más para recién confirmar la noticia. “Ya entendí, está clarísimo. Tranquila que tú no dijiste nada, pero ya es obvio”, sostuvo.

