Melissa Paredes reaparece en la casa de campo de Anthony Aranda, disfrutando “como adolescentes”

Melissa Paredes y Anthony Aranda dejaron de publicar en sus redes sociales después que la actriz protagonizará una polémica situación con su exesposo Rodrigo Cuba por la custodia de su hija. Tras intervenir la justicia, la modelo desapareció de su cuenta de Instagram, al igual que su pareja Anthony Aranda.

Como se sabe, la pequeña está bajo la custodia de la abuela materna hasta que los padres solucionen sus problemas legales. Es por esta razón que Melissa Paredes había decidido no publicar más en sus redes sociales, hasta el día de su cumpleaños, que reapareció compartiendo imágenes de esta fecha especial. Por su parte, Anthony Aranda también le siguió los pasos.

Melissa Paredes celebra su cumpleaños al lado de su pareja y familia. (Instagram)

Es a partir de esta ocasión que la pareja empezó a publicar de forma esporádica. Este sábado 27 de agosto, regresaron con sus románticas instantáneas. En una imagen se ve a Melissa nuevamente en la casa de campo de Anthony, donde también se le ve a la familia de éste. Es justamente la hermana quien publicó esta foto y puso: “En cuchis, como adolescentes”.

Esta postal fue compartida por la pareja, además de subir otras imágenes donde se ve lo bien que la pasan juntos.

Como se recuerda, desde que la pareja inició su relación ha sido presa de críticas. Sobre todo porque la cercanía inició cuando la joven aún estaba casada con Rodrigo Cuba. Después que los esposos se divorciaron cada uno siguió diferentes caminos, mientras el futbolista inició una relación con Ale Venturo, Melissa confirmó su romance con el bailarín.

Y aunque creían que la pareja no duraría, Anthony y Melissa han callado muchas bocas al dejarse ver juntos meses después, demostrando que su amor no era pasajero. Pese a sus detractores, ellos cuentan con el apoyo de sus familias.

¿A qué se dedica actualmente Melissa Paredes?

Melissa Paredes llegó a ser una de las figuras del momento, teniendo contratos con marcas importantes, siendo conductora de televisión y con una carrera prometedora en la actuación. Tras difundirse el ampay, las empresas a las que hacía publicidad decidieron retirarle su confianza, pues supuestamente no encajaba con el perfil que buscaban.

Lo mismo sucedió con ‘América Hoy’, de donde desapareció tan pronto salió el ampay de Magaly Medina. Tras vencer su contrato en diciembre, éste no fue renovado. Respecto a la actuación, ya no ha sido convocada para alguna serie o película.

En una entrevista que brindó hace unos meses a Infobae, indicó su deseo de volver a trabajar, y que lo que más le agradaría es regresar a la actuación, carrera que le apasiona.

“Ahorita estoy dedicada a mis clases de actuación, para que el día que me llamen para un casting no solo pese mi nombre, estoy aprendiendo más, no dejo de prepararme. Es lo que más me gusta a mí y hasta el día de hoy es lo que creo que hago bien. Me gustaría hacer algo diferente, un papel antagónico, algo así que tenga más exposición. Aparte necesito trabajar, soy mamá y hay que cumplir con los gastos” , indicó en ese entonces.

